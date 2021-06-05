真相大白 台購BNT疫苗失敗原因

台灣 民進黨當局採購疫苗 失敗，在疫情 失控、民眾急需疫苗壓力下，主事者終於說出部分真相。

第一、2020年11月10日，台灣當局在否定「東洋」代理訂購BNT疫苗案；同時，逕行與BNT直接談判購買疫苗，但訂購數量由3000萬縮減為200萬，被賣方否決。無法及時獲得台灣所需用之疫苗。

第二、民進黨疫管單位太過自信；台灣疫情控制良好，可等待2021年8月後，試用本土研發出來疫苗，以本土疫苗保護台灣。

第三、在對外及對內宣傳上，則從蔡總統上而下官員，到民間綠色網軍，堅持說法是：台灣不能購置疫苗供台灣民眾防疫，全是中國大陸打壓的緣故，滿足其「仇中反中」基本國策。

第四、人算不如天算，疫情突破疫管當局防線，病毒在台灣各地失控爆發。陳時中無法自圓其說，不得已，把台灣當局洽購BNT疫苗詳細經過，片斷透露出來。

第五、台灣疫管當局否定東洋代理向上海復星訂購案，理由是「不願經由上海代理公司」訂購BNT，東洋代理有「資匪」之嫌。直接洽談購入BNT疫苗，在最後階段將訂購量由3000萬支，減為200萬支，因而被拒絕。真正原由是：只想用200萬支BNT疫苗支撐疫情，為本土研發疫苗預留試用空間。(按：德國的輝瑞／BNT疫苗，香港稱「復必泰」)