中國的少數人和多數人

1935年，法國作家、思想家羅曼‧羅蘭夫婦應邀訪問蘇聯。一天，羅曼‧羅蘭夫人瑪利亞問陪同的高爾基，她見到一些流浪漢，得知他們是被工廠拒絕而失去工作的人，這是為什麼？高爾基作了解釋，大意是那些人來自剝削階級家庭，工廠有權拒絕他們，而接受來自工人階級家庭的人，是為多數人利益考慮。瑪利亞覺得這個政策不可思議，說：如果為了多數人的利益，可以犧牲少部分人的利益，我們還有什麼資格去罵隔壁那個希特勒迫害猶太 人？

中國 共產黨從成立的第一天起，就接過老大哥的法寶，宣稱他們要消滅中國剝削、壓迫窮人的少數剝削階級，解放千千萬萬受剝削、壓迫的窮人，讓他們翻身作主人。

剝削階級是誰？地主、富農、資本家。被剝削階級是誰？靠出賣勞動力的工人和貧下中農。前一個 「少數」和後一個「多數」，在中國社會中形成了兩大鮮明的營壘。前者為共產黨革命對象，是要被消滅的；後者為革命主力軍，是革命的依靠對象。

共產黨的全部工作，就是圍繞著如何動員多數人營壘鬥倒少數人營壘而展開，也就是共產黨所說的階級鬥爭。簡化地說來就是多數人鬥少數人。

凡是列入少數人營壘的人，都是有罪的。不要說他們被壓在社會最底層，本身就沒有權益可說，即使他們的下一代的利益也同樣得不到保障。他們的利益被剝奪，除了瑪利亞所見之外還有很多。

拿中國來說，剝削階級子弟的受教育 權、服兵役權、勞動權等，都被剝奪和受限制。可笑的是連婚姻、戀愛權也會被剝奪。如果你是剝削階級營壘的人，戀愛對象是現役軍人或黨員幹部，那你就會在組織政治審查中，被「政審不合格」，強迫終止戀愛。

在為人民服務的口號下，共產黨認為只要是為多數人，就可以理直氣壯、合理合法地剝奪少數人的利益。如果合理合法以人的多少來判斷，不但希特勒屠殺猶太人正當，同樣，文革對少數「牛鬼蛇神」的殘害也合理。

在法制社會，少數和多數不是一個法律概念。少數、多數，正當還是非法，都必須由法律來判定。只有法律才能說，它保護的是多數人利益，剝奪的是少數人利益。