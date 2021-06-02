六四32周年的新啓示

1989年的天安門廣場大屠殺已32周年，這場血腥悲劇今天在中國 大概已沒有太多人知道，這得「歸功」中共 嚴密網路封鎖及言論審查。如果中共防火長城崩塌，真實歷史事件再也掩蓋不住，廣大人民對長期愚民的獨裁政權必然會有真實的重新評價。

所謂「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」，中國人民追求的是有尊嚴的人生，而廣大人民有沒有政治權利向世界潮流看齊，就是榮辱指標。這是基本人性，無關政治，中共完全控制不了。

凡是人都會去攀比，當普世價值的民主自由思潮沖垮防火長城後，中國人民絕不會甘於受獨裁政權宰制。從中共急推「港區國安法」鞏固其一黨專政即可看出。中共若在經濟方面滿足不了中國人民時，政權敗亡當然就加速。

美國 與其拉攏其他民主國家結盟抗中共，不如以快速研發新冠疫苗的精神，研發破解中共防火長城的軟件，像疫苗免費提供給美國人民一樣，提供給全中國人民。只要防火長城崩毀，中共執政合法性必然就走到盡頭。屆時可能「一方舉事，八方響應」，全境維穩的結局可想而知。

1989年天安門大屠殺雖暫時讓中共扼殺民主的火苗，但暴政不會長期得逞，當今資訊發達無遠弗屆，中共隱瞞真相、「謊言治國」難度越來越高，美國科技如能突破中共防火長城，中國民主化進程必大為縮短。

「謊言治國」、「愚民治國」終有走到盡頭的一天，「資訊戰」明顯比「武力戰」更為人道及明智，致勝之道是在大陸內部喚起民眾，甚至軍隊。

天安門大屠殺至今已32年，中共政權想再平穩度過另一個32年，注定會是高難度任務，很難再繼續一手遮天恣意欺騙廣大中國人民，這是獨裁政權與民主國家最大的不同與悲哀。

六四英靈永垂不朽！中國人民、中華民族、世界公民、人類歷史，全會牢牢記得您們的浩然正氣！您們每一位的澎湃熱血絕對不會白流！謹以此文向無懼中共暴政英勇犧牲的六四英烈致敬。