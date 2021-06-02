甘肅馬拉松 不折不扣的人禍害命

5月22日，中國 體育界最黑暗的日子。第四屆黃河石林山地馬拉松 百公里越野賽，在甘肅 省白銀市景泰縣舉行，172名運動員參加，超級馬拉松冠軍梁晶和多位頂級國家運動員參賽。殘運會冠軍黃關軍亦到埸。一場天災人禍，梁黃等21名運動員喪命，國人聞訊悲憤不已。

當天上午9時，天氣睛朗，陽光明媚，馬拉松比賽開跑。三個小時後，運動員跑上海拔1500米，彎急坡徒險峰林立的山地。天有不測風雲，突然狂風大作，下起冰雹凍雨，氣溫驟降到攝氏零度以下，身穿背心短褲、大汗淋漓的運動員無處避寒，無人救援，手機沒訊號，呼救無門，人成冰棍，21人活活凍死！6人被牧羊人救進山洞逃過一劫。

災難發生後，組委會主席公開鞠躬道歉，但將責任歸咎於突發極端天氣。公眾紛紛質疑。

近日甘肅馬拉松主辦方失職內幕不斷被揭露，國人提出不少嚴厲責問。縣氣象局早一天向主辦方發出「大風藍色預警」。主辦方沒有做出正確預判，照常進行。把人命當兒戲？山高路險，為何沒有強制要求運動員穿戴救生設備？比賽沿途為何沒有設立五公里間隔的醫療救護後勤站？主辦方組織多少人為運動員保駕護航？開跑後主席團人員在何方？

為何事發後遇難家屬分隔住在21個不同地方？為何牧羊人朱格明兩次接受電視台採訪，作出極端天氣經常出現和極端天氣罕見兩種截然不同的說法？並馬上有企業欲與朱簽約予以利益，是否封口？

嚴重事故發生隔天，當地電視台尚重播馬拉松開幕式鑼鼓喧天歡慶視頻，難道他們沒有一點點悲天憫人的傷感？記者調查的結論，主辦方的緊急事故應對措施，後勤醫療救援乏善可陳，存在不少嚴重問題。

多年來，中國醫療教育産業化，體育商業化極嚴重，各行各業舉辦體育活動，著眼於謀利。中國一年的馬拉松比賽，有2800場之多，真的有此必要嗎？是為人民健康還是為商業利益？

著名運動員淪落街頭時有所聞。此次死於非命的四川聾啞人殘運會馬拉松冠軍黃關軍，得不到貧窮社會福利保障，經常吃泡麵度日，今日為幾千元獎金，命喪天災人禍，令人悲傷。

逝者不瞑目，為了95萬元失去青春和生命！失責的官僚，法律應讓他們去該去的地方，為21個逝者贖罪終生。