我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

台灣應藉緊急授權 推自製疫苗

丘福隆（洛杉磯）

輝瑞疫苗在2020年12月得到美國FDA「緊急使用授權」(Emergency Use Authorization, EUA)。今年5月輝瑞才準備近期內提出「正式上市許可」(Full approval for COVID vaccine)的申請。

輝瑞疫苗使用說明書(2021-05-10版)第1頁指出，迄今為止美國FDA尚未批准任何預防COVID-19的疫苗；第3頁指出，本疫苗不是FDA批准的疫苗。由此可見，EUA只表示可以應急使用，但不是正式上市許可。兩者截然不同，不可混淆。

輝瑞向美國FDA提出EUA申請時(2020-11-20)，確實已進行第三期臨床，但也只是剛剛完成施打部分(2020-11-13)，因此僅能提出基於170名陽性患者的初步數據(Primary Efficacy Analysis)，完整的第三期臨床數據與結論約兩年後才會結束。換言之，輝瑞只過渡到第三期臨床初期(亦即2-3期臨床試驗交接期)便提出EUA申請。

基於危急現勢，台灣FDA對EUA之申請擬採取「加強版第二期臨床試驗辦法」，以替代美國FDA的「2-3期臨床交接期即可接受的辦法」。亦即，台灣FDA要求申請廠家：增加第二期臨床的參與人數，並且處理的嚴謹程度比照第三期臨床。

確實，非常時期美國可以變通，中華民國是主權國家，當然也可以變通。

至於台灣疫苗製造廠家的可信度如何？我提出三點供各位參考：一，高端與聯亞的研發團隊是台灣逾半世紀以來培養出來的科技精英。二，聯亞母公司於1985年在紐約成立；BioNTech與Moderna都是近年才成立的新公司。三，聯亞與高端所運用的科技工藝，均較英美疫苗公司先進。

台灣目前的危機是執政者的錯誤與無能，用錯人而拚命做錯事，但這和台灣科研人員的素質與努力無關。人命關天，我們應該鼓勵業者，希望他們早日成功。

疫苗 FDA 台灣

上一則

習近平泥淖愈陷愈深 將中國帶向危險

延伸閱讀

加州疫苗樂透 洛杉磯加碼「湖人主場季票」

加州疫苗樂透 洛杉磯加碼「湖人主場季票」
州長紐森視察華埠接種站 公布十個疫苗大獎各150萬

州長紐森視察華埠接種站 公布十個疫苗大獎各150萬
聲稱有權強制醫護接種疫苗 德州醫院仍遭集體訴訟

聲稱有權強制醫護接種疫苗 德州醫院仍遭集體訴訟
義大利醫師：看盡疫情悲劇 唯一出路是疫苗

義大利醫師：看盡疫情悲劇 唯一出路是疫苗

熱門新聞

拜登策略奏效 阻北京直接介入以巴衝突

2021-05-22 02:00

中國勢頭不妙 追究病毒源頭聲浪再起

2021-05-25 02:00

中共宣傳 淡化日本侵華讓共軍起死回生

2021-05-23 02:00

東升西降平視美國 含金量和水分多少？

2021-05-28 02:00

晶片和疫情 台灣的國際聲譽暴起暴落

2021-05-26 02:00

美韓峰會 文在寅得到想要的 拜登呢？

2021-05-24 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞