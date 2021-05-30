台灣應藉緊急授權 推自製疫苗

輝瑞疫苗 在2020年12月得到美國FDA 「緊急使用授權」(Emergency Use Authorization, EUA)。今年5月輝瑞才準備近期內提出「正式上市許可」(Full approval for COVID vaccine)的申請。

輝瑞疫苗使用說明書(2021-05-10版)第1頁指出，迄今為止美國FDA尚未批准任何預防COVID-19的疫苗；第3頁指出，本疫苗不是FDA批准的疫苗。由此可見，EUA只表示可以應急使用，但不是正式上市許可。兩者截然不同，不可混淆。

輝瑞向美國FDA提出EUA申請時(2020-11-20)，確實已進行第三期臨床，但也只是剛剛完成施打部分(2020-11-13)，因此僅能提出基於170名陽性患者的初步數據(Primary Efficacy Analysis)，完整的第三期臨床數據與結論約兩年後才會結束。換言之，輝瑞只過渡到第三期臨床初期(亦即2-3期臨床試驗交接期)便提出EUA申請。

基於危急現勢，台灣 FDA對EUA之申請擬採取「加強版第二期臨床試驗辦法」，以替代美國FDA的「2-3期臨床交接期即可接受的辦法」。亦即，台灣FDA要求申請廠家：增加第二期臨床的參與人數，並且處理的嚴謹程度比照第三期臨床。

確實，非常時期美國可以變通，中華民國是主權國家，當然也可以變通。

至於台灣疫苗製造廠家的可信度如何？我提出三點供各位參考：一，高端與聯亞的研發團隊是台灣逾半世紀以來培養出來的科技精英。二，聯亞母公司於1985年在紐約成立；BioNTech與Moderna都是近年才成立的新公司。三，聯亞與高端所運用的科技工藝，均較英美疫苗公司先進。

台灣目前的危機是執政者的錯誤與無能，用錯人而拚命做錯事，但這和台灣科研人員的素質與努力無關。人命關天，我們應該鼓勵業者，希望他們早日成功。