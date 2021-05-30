美國生活不安全 人權是什麼？

這個問題的答案好像因人、因事、因國家而異，但我想大家都不會反對，能安全地活著是最基本的人權，你連命都沒了，哪裡談得上其他權利？而今天我們生活的美國 ，這個自詡最尊重人權、保護人權的國家，卻越來越讓人覺得沒有人身安全保障。

打開電視、報紙、網路，沒有一天沒有搶劫、襲擊、槍殺的報導。5月26日早上，在離我居住不遠的城市聖荷西發生導致九人死亡的槍殺案，讓人又一次感到不寒而慄，用加州州長紐森的話：美國到底是怎麼了？

我們或許可以找出很多原因來解釋這個現象，種族歧視、貧富不均、職場不公、疫情壓抑、精神問題等等，但如果槍枝得不到妥善管理，以上任何一個原因都可能造成類似26日的大規模殺戮。而這種大規模殺戮最近幾年在美國已達230多起，現在已到人們已感到「習以為常」狀態。

我認為這得怪政府不採取有效措施控制槍枝所致。而政府不敢採取措施，是因為民眾持有槍枝的權利有憲法保障，也是美國人傳統的一部分。但持槍者必定是少數人，那麼用少數人的持槍權利和與之俱來的潛在殺傷力來威脅大多數人生存權利，是否就是維護人權？到底是絕大多數人的生存權利重要，還是少數人的自我體現、自我炫耀感重要？

也許是歷史、文化、種族的不同，美國人對持槍有特殊鍾愛，但歷史在發展，社會在變化，如果有些現象變得不是有利人民，而是加害人民，是不是該審時度勢、調整思維、勇於改變，才是一個文明社會應有的態度？

除大規模槍殺案，每天我們看到更多其他犯罪案件。據警方數據，在聖荷西，今年到目前為止暴力犯罪比去年同期增長17%，而凶殺案上升75%。這是不是與大力批評警察 執法過度，而導致警察不敢執法，或是不是減少了警方預算 ，或有人倡議關閉警察局有關。

我只知道現在我不敢晚上出門，在停車場要左顧右盼才敢上車，這哪裡是還是二、三十年前的自由國度呢！而在這種情況下，很多媒體卻因大勢所趨，大力抨擊警察執法過度，傾向於削減警方預算，說要把警方削減的錢用於教育、低收入人口之類。

這是不是遠水解不了近渴？沒聽說一個國家只用教育就能降低犯罪率。這些罪犯大多是慣犯，因沒有適當的刑罰治罪，才導致出獄的慣犯不斷犯罪，威脅老百姓的基本人權。

可能你會說沒這麼多監獄關押，財政負擔不了，那號稱世界第一的國家，是不是應該想想其他辦法，保護自己人民最基本的生存權呢？如果自己沒有更好辦法，是不是可以參考其他國家的辦法呢？底線是保障絕大多數老百姓安全無憂的生存和生活權利，才是真正的維護人權。