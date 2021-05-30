台灣疫苗須等到8月 如同賭國運

聽台北市柯文哲市長說：「把國家的命運賭在不可知的預期上……」，突然有鬆口氣之感，終於有檯面上要角，說出我們心中的話。

曾經，疫苗 離我們很近，當時如果真如蔡英文政府說的超前部署，此刻就不必面臨眼前遭遇的困境。其實只要防守得宜，防線不破，我們可以等。但此刻時不我予，敵人(病毒)已兵臨城下，再等，人命會快速凋零；再等，經濟會徹底崩盤；再等，民心會崩潰瓦解。

政府直言，等到8月將有上千萬劑疫苗供施打，這是把2300萬人命押在賭注上，但前提是生命財產要獲得保障。柯市長說等到8月才施打，將「死傷慘重」。

「贏贏筊，博到輸」是百姓對一年多來疫情 防制看法，超前部署從驕傲變笑話。疫苗已莫名錯過一次，這次再錯過，百姓必定不依。想想，英國變種病毒，台灣 已應變不及，若印度變種入侵，如何因應？

有人認為美國或許會對台灣施援手，我認為可以期待，但不必期望太高。AIT台北處長酈英傑已明言：「相對全世界疫情，台灣疫情算低」，台灣人的死傷美國人看不在眼裡，台灣自己也不在乎嗎？

新冠病毒變異快，恐將與人類長相左右，國產疫苗將來還是大有可為。急驚風怕慢郎中，疫情發燒，雙北醫療崩潰在即，再逡巡猶疑，跑輸病毒，待擴散全台，就萬劫不復了。(轉載自聯合報)