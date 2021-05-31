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摘口罩？

黃老九／巴沙迪那

已經打疫苗，可以摘口罩

疫情未控好，似乎摘太早。

比例未達標，未打者不少。

誰打誰沒打，誰也不知道。

一旦摘口罩，更易感染到。

欲速則不達，還是小心好。

口罩 疫情 疫苗

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漫畫／內外夾攻

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