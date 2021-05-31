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台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

初夏

楊遙／聖彼渚

一年輪四季，春末夏初宜。

葉綠擬瘋長，花紅猶撒癡。

百禽爭碎嘴，萬象盡揚眉。

澍雨淋漓日，彩虹飛架時。

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漫畫／內外夾攻

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