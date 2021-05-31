消弭仇恨犯罪 恢復美國精神

美國 建國200多年來，最令美國人引以為傲的就是美國是「民族大融爐」，成為全世界最讓人嚮往的民主、自由國家，也是人間樂土，但不知何時這種美國精神不見了，變成由種族歧視和仇恨取代的地方。

自從去年5月25日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，執法時一位黑人被白人警察跪頸致死事件，引發美國多起暴動，後來更演變成「黑人的命也是命」的抗議者，與「白人至上主義」者相互攻擊。事件發生時的總統川普 ，並沒有在第一時間表態，反而暗示支持白人至上主義，因而讓事態更加嚴重。川普為競選連任，把美國因對新冠肺炎傳染嚴重性太輕忽，甩鍋給中國大陸，開口閉口以「中國病毒」、「武漢肺炎」稱之，誤導美國民眾對美國華裔、甚至亞裔 的誤解，演變成後來對亞裔人士的仇恨犯罪。

所謂「德不配位，禍害連連」，川普就是明顯例子，他在大選選輸，沒有任何證據的情形下，竟然煽動支持者進攻國會，造成今年1月6日的國會被暴民攻占，五人死亡、70餘人受傷，且毀掉了美國世界民主燈塔的形象，更讓世界各國看笑話。

因為川普的「大選被竊」說，影響了川粉和白人至上主義者，加上美國成為新冠肺炎最為嚴重的國家，造成一些美國民眾對華裔和亞裔的不滿，今年3月美國仇視亞裔、華裔的犯罪有升高趨勢，亞特蘭大發生按摩院槍擊，共有八人被槍殺，其中六位是亞裔女性。發生在各地的仇視亞裔傷害事件層出不窮，不但白種人仇視亞裔，非裔也有仇視亞裔事件，這種現象都是川普種族仇中政策造成的結果，新上任的拜登雖然呼籲美國人勿歧視亞裔，但效果有限。

由民主黨聯邦參議員廣野慶子(夏威夷州)，和民主黨眾議員孟昭文(紐約州)分別在參眾兩院提出的「新冠仇恨犯罪法案」，參議院今年4月底以94比1通過法案，眾議院5月18日以364比62票通過，參眾兩院的反對票皆來自共和黨參眾議員。該法案於5月20日由拜登簽署生效，正式成為法律，拜登總統表示美國「不給仇恨留下任何空間」，該法案在國會參眾兩院通過，證明美國在逐漸團結，以此為美國感到驕傲。

新法將指導各級執法機構更好的辨識仇恨犯罪，清除各族裔語言、文化障礙，保護包括亞裔在內的所有族裔。希望這項立法能夠達到消弭種族歧視、扼止種族仇恨犯罪的效果。

雖然已經完成立法，但要真正落實，還需要所有美國亞裔社區與其他族裔社區人士共同努力，才能撥亂反正，將美國導向真正的公平與正義，讓所有族裔都能實現真正的美國夢。正如拜登在今年1月20日就職典禮上所言：「民主與希望、真相與公義，沒有在我們的時代衰亡，而是生生不息，美國固守了國內的自由，並且再次成為世界的明燈。這是我們對先人、對彼此和對未來世世代代的責任。」