加大錄取免考SAT太荒謬

﻿據世報5月16日報導，加州大學 全部校區決定不再使用SAT 為新生錄取標準，原因是弱勢及少數族裔的家庭，無財力送子女參加SAT補習班，以致於無法得到高分，達到入學標準，對這些家庭不公平。

乍聽起來這是幫助弱勢家庭子女的一個好政策，SAT不用再考，只需要在其他方面超人也行。可是有比SAT考試更客觀的評估方式嗎？能保證這些新生能跟得上加大課業嗎？SAT考試的目的不外是要確保考生具有必備的知識才能，應付加大繁重的課業，加大有幾個校區在全國大學評鑑上名列前茅，其他校區也有相當水準。

如果免考SAT，有其他客觀評估方法嗎？例如：口試、學校成績、體育、擔任義工等；能言善道口才好只能參加學校的辯論比賽，在校成績好，則因每個不同高中而難設標準，體育好也只能參加校隊，擔任義工是好事，但對於應付繁重大學課業無助。

上述高中生之表現雖很重要，但是只能作為在SAT分數後的輔助評估方法，因為沒有比考試更客觀證明這個學生具備進入加大的必要知識。加大在降低錄取標準後，是否也需給那些原本SAT未考高分，但現在不需考而錄取的新生，在日後跟不上課業，也在每個學期的期中及期末考加分及格？

加大這個政策美其名為少數族裔爭權益，誰是少數族裔，是非裔 、西裔、亞裔或白人？按照加大的數據，亞裔占全加大38%，甚至超過白人，在此情況下，白人算不算是少數族裔？白人過去由於職場上給予非裔保障名額，認為自己是「反向歧視」(Reverse Discrimination)的犠牲者；現在加大理事會是否認為，加大的黃面孔學生太多？他們也深知降低錄取標準的非裔學生根本跟不上，洛杉磯加大已有前例。不要以幫助非裔學生，作為改變錄取取制度的藉口。

加州過去幾年人口成長趨緩、生活品質低落、但生活指數升高、貧富懸殊、遊民湧入，加上重罪輕判、盜賊橫行、增收稅賦導致公司外移，加上久旱不雨等負面因素。現在SAT免考，又替著名的加大蒙上一層推動「假平等」的陰影，變相抵制努力用功、以自己能力入學的華裔，加州過去令人稱羡的光環，將日益暗淡。

加大錄取免SAT太荒謬！這種會使加大素質降低、對華生不公平的作法，必須制止。