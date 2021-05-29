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台增320本土、166校正 總計486確診 21死新高

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

台灣疫情逆轉

鄭亞棋／南灣

去年今日順時中，防疫有成寰宇崇。忽見疫情遭逆轉，飆升確診萬民忡。

疫情 防疫

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