懷念月下老人程全生教授

說起程教授，是我和內子結婚時的女方介紹人，很多婚姻中的介紹人只是形式，但程教授對我們是「手把手」的介紹。

由於程教授經常主持大專青年工作活動， 有心牽起紅線，因而常在他屬意的學生面前美言。後來不知是因緣際會，或程教授有心安排，她也參加了行政院國建會服務工作。若干年後，他的學生（即我現在的領導）覺得，程教授對男方有溢美之詞，似有上當感覺，可是媒人不都是這樣的嗎？當然我也常自嘲說，那是因為「僕人的眼中沒有英雄」之故吧！

程教授在中興、 東吳等幾所大學授課到80歲還誨人不倦，之前還有很長一段時間擔任過連戰先生不同時期的主任秘書，程教授處理黨政要務方面，深得連戰倚重。他也著書立說，出版了幾本「憲法與政府論」、「政黨與政黨政治」。

程教授最大的興趣就是當「月老」，不僅授業，還喜歡看到學生成家立業，當然最好是在他的安排下，我們就是現成的例子。

因為在大學授課，青年學生多，就是隨時都有「庫存」，也經常要出清「存貨」， 程老師到80歲還在大學授課，可隨時「進貨」也是原因之一。程教授喜歡請學生喝咖啡 ，言談中如數家珍地介紹某某同學給某校某同學等。

我們婚後到美國 唸書，程教授藉出差之便，特地從洛杉磯 飛到外州的大學城來看我們，當時我們還很感動，覺得程教授這月老服務到位。其實是來視察考核我婚後的工作，除了唸書，有沒有好好待他的學生。程教授也不容易，要做經師，也要做人師。

還好，程教授只來兩天，我們安排考察古今，除了參觀當地的博物館，也安排程教授去當地高檔的現代化主流餐廳輕鬆，這其中有兔女郎表演，這表演讓教授坐立不安、表情嚴肅。可是若干年後，程教授常聊到這戲目，津津樂道，嘴角上揚，可能是諸多考察中最印象深刻的，對我的表現應有加分作用。

我們移居洛杉磯後，程教授和師母楊鴻秋教授每到洛城考察時有往訪，師母也是師院教授，她的順口溜更是一絕，很接地氣，頗受學生愛戴。

程教授生前用數年的時間，出了最後一本293頁的專輯「美好人生」。程教授把他參訪海內海外與師友合照的個人歷史軌跡1800多張照片，編成了一本紀念專集，每一張照片裡的人物，都有一個故事。程教授說，有緣接觸都能留下痕跡。這書中的雪泥鴻爪作為人物的備忘錄，才會永久保存這美好的回憶，果然程教授免費贈送給所有可聯繫的書中人物，現在看著「美好人生」專集，細思量，自難忘。