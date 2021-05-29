台意識形態防疫 果然鑄成大錯

當世界各先進國家正準備對新冠疫情 解封之際，台灣 才開始爆發本土疫情，其實是其來有自，並不意外。

疫情燃燒了一年多以來，台獨政府因為意識型態犯下幾個大錯，在防疫上並沒有真正小心準備、超前部署，只不過是藉由綠媒搞大內宣，藉機醜化貶低對岸，加深兩岸敵意鴻溝，對外則藉機拍西方世界馬屁，到處送免費口罩，以為只要攀附西方強權，就可順利參加國際組織，達到「以疫謀獨」目的，才會造成疫情一發不可收拾。

民進黨政府第一個大錯，就是為了和英國暗通款曲，而刻意低調因應英國變種病毒，世界各國尤其印度的第二波疫情，其實都和英國變種病毒有關。但西方各國有疫苗 可以壓制，台灣卻為了怕得罪英國，遲遲不敢主動斷航，相對於去年雷厲風行、不近人情的阻隔兩岸往來，卻反而對歐美甚至南亞各國來往管制進一步放寬，種下如此嚴重的危機。

從確診案例來推算，華航機師的染疫絕對不是唯一破口，更愚蠢的是，還要找藉口對限制放寬，是因為怕華航會倒。但就算華航會倒，難道要比台灣會倒更重要嗎？

第二個大錯就是「南向政策」未蒙其利已受其害，台獨政府在中美貿易戰下，無條件站隊美國，配合鼓動供應鏈脫鉤，加上台商見利忘義的本性，響應印太戰略，當然以印度做為南進之首選，以坐收一石二鳥之利。但卻忽視了印度社會的衛生狀況和基本條件都十分落後，不光印度疫情失控，迅速蔓延至南亞各國，早在爆發之初，台商和南亞移工往返於台灣之間，恐怕早就已經把病毒帶回台灣，醞釀成溫床。

所差的只是最後壓垮駱駝的那根稻草，那就是龍蛇雜處的萬華風月區。台灣人最喜歡「俗鍋大碗」，想賺新台幣的東南亞女子，假蔡政府的觀光補助，成為業者壓低成本的最佳來源，還有這區相關的工作者當然多半也就散落在居住成本較低的板橋、中和一帶，造成社區感染的重災區。

第三個大錯就是驕矜自大，沒有積極爭取疫苗，由於自己做不出疫苗，還要汙衊對岸的疫苗，加上自願當印太戰略的義工，好的洋疫苗台灣當然不會被列入優先供應名單，一旦疫情爆發，除了只能栽贓對岸阻擾台灣取得疫苗，對解除危機自然束手無策，只能以「校正回歸」來「降低疫情」。加上自過去搞的罷免政治鬥爭和無知的譏笑貶低對岸的防疫政策，迄今還在顧及顏面心存僥倖的拒絕普篩、拒絕準備方艙醫院、拒絕封城。

更可笑的是，以前一直指控對岸隱瞞事實資訊不透明，結果現在連自己都玩起數字遊戲，想粉飾疫情，以此地無銀三百兩的心態，調整數目以補足事實落差。但畢竟紙包不住火，台獨政府一再的靠運氣，把人民的生命當賭注，終將釀成大禍。