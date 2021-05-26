美國的西海岸在哪裡？

世界和平是所有人都關心的問題。而一些衝突一觸即發的所在，也是大家注意力焦點。南海和台海就是這樣的危險所在。

美國 海岸防衛隊(US Coast Guard)多年前進駐日本橫須賀，以該港為基地，執行美國的海岸防務。這是否意謂美國的太平洋海岸已從夏威夷擴張到日本去了？

原來在太平洋執行防衛任務的是第七艦隊，有75艘船艦和潛艦、140架飛機，官兵達4萬人。難道這還不夠執行防衛任務嗎？海岸防衛隊副司令琳達發根(Linda Fagan)說，海防隊在南海執行任務目的是在有爭議的海上保護盟國主權，尤其是協助法律執行和捕魚權益方面。這不也是第七艦隊的任務嗎？

海岸防衛隊是由國會立法通過而成立，目的在保護本國海岸。其中有一條規定，說明必要時可派去協助外國政府。但海岸防衛隊以他國為基地是不平常的發展。

在海防隊網站上，說明太平洋支隊活動範圍，包括世界七個大陸中的六個，71個國家，和7400萬平方浬的海洋。範圍如此廣泛，全世界都是美國的海岸。是否符合當初美國國會立法的原意？是否是國會同意授權範圍？

最近更有新聞報導說，美國海岸防衛隊被派駐台灣 。這就太奇怪了。台灣什麼時候變成美國西海岸了？訊息透露是因為美國駐在台灣的官兵必須喝鮮牛奶，不喝用奶粉沖的牛奶，於是民進黨政府低聲下氣，設法為他們準備瓶裝鮮牛奶。

這種做法看在台灣官兵眼裡，很不是滋味。最近拜登總統也承認海岸防衛隊與台灣建立了「新的合作夥伴關係」。在美國軍艦穿梭台灣海峽之外，美方軍事人員也已深入台灣的國防基地，這已是不爭的事實。

美軍進駐台灣的做法，名不正言不順，等於升高台海衝突的層次，使該地區成為更危險的火藥庫，大幅增加擦槍走火的可能性，對於太平洋和平沒有好處。台灣謀獨的民進黨政府歡迎唯恐不及，難道不知道這樣做對美中台三方面都沒好處嗎？

美國國會和政府應該很清楚地界定海岸防衛隊的權限，以及基地設置範圍。目前美國國會議員忙於內鬥，無暇及此，以致讓鷹派為所欲為。這終究是一種窮兵黷武的舉動。

曾在聯合國 安理會任職的新加坡大學教授馬凱碩(Kishore Mabubani)說，「 你的船艦老是在人家的門口來來去去，如果有一天，中國的船艦也到加州海邊來來去去，晃晃悠悠，你怎麼說？」馬凱碩在演講中強調，聯合國是美國發起組織的維持世界和平機構，而聯合國中破壞和平規則的一員卻是美國。

假定有個人每天拿著棍棒，甚至武器，到你家門口，晃晃悠悠地秀他身強力壯的肌肉，你開門請他不要接近，他兇巴巴地說：「馬路是公共設施，是大家的，不是你的。」 也許最好的辦法就是一個「忍」字，俗語道：「忍字頭上一把刀」。聰明的人應該關起門來，儘量避免和他發生衝突。（作者為亞利桑納大學東亞系榮休教授）