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美國民主典範 被川普砸了鍋

良耀（波士頓）

美國民主制度總統任期每四年必須改選，由全部合法選民投票決定總統是否連任，或改選新任者。民選制度已行使240多年，皆能順利運作，堪稱典範。唯獨2020年，第45任總統川普競選連任不肯認輸，煽動支持群眾攻擊國會山莊，誣賴選舉被作弊，破壞行使多年的民主制度和選舉典範。

川普是美國有史以來最沒有理性、最胡鬧、最狂妄蠻幹、最不負責任、最不適任的總統。就看德國總理梅克爾對川普言行的種種反應，好像是一面照妖鏡，告訴人們川普有多可惡、離譜、不合情理。盟友都難以接受，以至喪失盟國的信任和尊重，美國的崇高領導地位受傷害多嚴重。

川普荒腔走板，矯揉造作，毫無準則，一路鼓吹霸權主義、單邊主義，利用聳動瘋狂的民粹和白人至上主義者，妄求美國優先。煽動狂熱支持群眾攻擊國會山莊，造成美國民主史最黑暗的一天。

他迄今仍以誇張姿態，認為自己的優勢應該勝選，拜登當選是偷走他的勝選，編造「選舉被偷走」的大謊言，造成美國國內長期不安。即使拜登當選已由國會眾參兩院確認，川普還不甘罷休，並在共和黨內鬥自己人，解除說實話的麗茲‧錢尼國會黨團領導職位，川普可說是心胸狹窄的小人。

美國民主典範無法防範川普的虛偽、自私、惡霸和不切實際，可悲的是共和黨內竟有人高喊支持他，很像做賊的喊捉賊就不算是賊。這完全是跟日本人在妓女頭上加一個「藝」字就不算妓女，同樣是詭異荒謬的邏輯運用。

川普 美國優先 拜登

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