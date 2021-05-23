華人被黑人「逼宮」的聯想

日前一個傍晚，我的朋友黃先生在家對面一個公園草地上邊打電話邊行走。突然，草地一個個噴水頭射岀水來灌溉草地，他靈敏地繞道避開噴水而走。不料，一個40多歲的黑人 男子追趕過來，攔住他去路，並逼他走進正在澆水的草地裡，還歇斯底里大聲吼道：「不從就揮拳相加，請你吃拳頭！」

面對匪夷所思的情况，黃先生怕出事，只得硬著頭皮逼著走進濕地。結果儘管身上被水澆成落湯雞，却化解一觸即發的矛盾，那個黑人也消失在黑夜中。這件事說大也不大，說小也不小，但卻發人深思。

這個搞「逼宮」的黑人，會有如此反常舉動，可從兩方面觀察。從好的方面想，他可能有精神問題，或是無家可歸者。因一時衝動，掌控不住自己，才做岀離譜的事，威脅他人正常生活。前些年，洛杉磯曾發生華人 女子被流浪漢莫名其妙殺害的慘案，至今陰影仍難以消除。不少人常把流浪漢與「危險分子」聯繫一起，不是沒有道理。

如若這位黑人兄弟做這件事是岀於仇恨華人，並想做出更極端舉動，威脅他人安全，問題就鬧大了。說明種族歧視 不光停留在對少數族裔另眼相看，用語言或肢體語言發洩心中牢騷和怒氣，向對方表達憤慨與不滿。而少數族裔之間互相瞧不起，相互斜視、漫駡、對峙(動手)，以致掉進種族歧視泥坑難以自拔，應引起人們警覺與防範。

我欣賞黃先生以退為進，果斷走進濕地，及時扭轉「僵局」的肚量與勇氣。實際上，全美來看，華人與黑人相處整體而言還算和睦。而黃先生碰到的逼宮案但願只是個案，是極少數人所為，但須小心應對。

一般來說不少黑人都很友好，坊間也流傳著「黑人教父與華人留學生」的故事，但終因膚色不同，不少人走近非裔還有莫名的恐懼感。實際生活中，華人對黑人看不順眼的事時有所聞。我的一位女同事與黑人帥哥戀愛，卻遭父母反對阻撓，以至兩人的愛情不得不走入「地下」。看來，華人與黑人的一些隔隔閡與誤解，亟待化解消除。