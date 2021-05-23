救救大家脫離報稅的苦海

最近完成年度使命，把來美國 後第62次所得稅申報表填好寄給國稅局，看到美國金融界名作家何奧倫(Helaine Olen)在《華盛頓郵報》一篇題為「美國人花大量時間報稅 ：我們應該無此需要」的文章，不禁大呼「知我心哉！」

嘗憶舊日來美前曾聽歸僑說美國怎麼怎麼好，包括人民都以納稅為天職，納稅換來選舉權，是民主的真諦。來美當初並不覺得報稅是苦差，反正收入不多，生活方式及適用條例都相當簡單。

後來成家立業，稍有積蓄及生活方式改變(包括購屋後有地產稅、貸款 利息等扣除)後，簡單的標準扣除法已不適用；而且經常聽別人說，這樣那樣都可扣稅，彷彿不盡己所能把所得稅壓到最低就是大傻瓜。因此很多人開始雇用會計師代勞，花點錢換來更多應得的財務好處，似乎天經地義。

這樣一年到頭，時常要注意甚麼收入和開支與報稅有關聯，就要把收據或證件保留在一個抽屜或大紙盒裡。每年春天報稅季節來臨，就把它們倒出來送給會計師；自己報稅的如臨大敵，把它們分類統計。例如醫藥費用、慈善捐款、各種課稅及利息、業務開支等；收入方面除了一般薪俸及預扣有表格外，其他儲蓄投資所得也要列得清清楚楚，否則會有遭審計查帳之虞。

美國是商業社會，一切以經濟掛帥；政府(包括國會)每逢有機會就加添一些鼓勵投資創業及刺激消費的減稅條款；久而久之，使人如山陰道上，目不暇給。有謂國會議員多係律師出身，當然會把稅法搞得愈繁複愈好，藉以增加稅務律師和會計師就業機會，這樣就苦了我們報稅人了。

正如上述何文所說，筆者昔日趁出差或旅遊之便，曾探詢其他國家同儕或友人，得知除了自己開業及商務有需要者外，一般受薪階級鮮有需要雇人協助報稅者；因此現代「猛於虎」的「苛政」，似乎是美國獨有現象。難怪加上沉重的醫療費用和教育貸款負擔，美國人的快樂指標，遠遠落在許多國家之後。

筆者自認屬於簡單受薪階級，也堅持不假人手自己報稅。後來到幾乎無法撐下去，幸好新世紀開始時有「渦輪稅」(TurboTax)軟件，頓時減少很多計算和反覆更改的麻煩；而且用打印機印出來的填報表，的確予人「專業」之感。此後每年買它一份，這樣撐了20年。不過用這軟件過程中要考慮或回答的一些問題，也相當無聊和費時。

況且年事已高，如每年還要為這事費心，實在不是味道；相信許多老中年長者也有同感；尤其是那些特殊的英語用詞，非常討厭。因此就聯繫在饒有政治地位的美國中老年人協會(AARP)任副會長之一的外甥女，請她透過該協會向國會請命，讓上年紀(如75歲以上)長者，有不須報稅而在養老金退休金中直接扣除合理數目所得稅的選擇，這將使我們有限的餘生中，省下不少寶貴時間，無疑將是一大德政。

何文中說，麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)已多次提案，使某些稅務不複雜的納稅人，應可由國稅局統籌計算應付稅款，寄交納稅人；如無異議，馬上簽字認可付款(或收退稅)。這個建議當然被軟件公司及會計師協會等團體反對，因為損及他們既有利益。

但華倫並不氣餒，今年再接再厲；讀者們有機會時應向各選區的參眾議員反映，希望明年此日我們可以輕鬆地過「報稅節」。