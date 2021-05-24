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全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

福島水 日本魚

黃晶萍／聖伯納汀諾 

日本副首相麻生太郎，聲稱可喝福島核廢水，美國極力支持日本說，卻不吃日本魚怕受累。

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