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福島水 日本魚
黃晶萍／聖伯納汀諾
2021-05-24 02:00
日本
副首相麻生太郎，聲稱可喝福島核廢水，
美國
極力支持日本說，卻不吃日本魚怕受累。
日本
美國
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中共宣傳 淡化日本侵華讓共軍起死回生
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