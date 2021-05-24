利見大人誤解 關係學陋習根源

「關係學」是根深柢固的陋習，歷來讓人愛恨交加。筆者認為，這是因為後人對《易經》卦爻辭「利見大人」句的誤解。

利見大人出自易經乾卦中，九二爻辭「見龍在田，利見大人」，和九五爻辭「飛龍在天，利見大人」。通常解讀利見大人有兩種含義：一是表現得有大人風範，二是得到大人的賞識等。

特別在前些時候，央視的一台綜藝節目中，一位11歲的小女孩也傳承著這樣解讀。在欣喜新時代易經後繼有人之際，我也注意到其中的憂慮，就是我們不能把前面曾經有一度時期，因傳承中斷而缺乏對易經的深刻感悟，而在重拾中卻飢不擇食地一知半解，甚至以訛傳訛。

利見大人這句話中的內涵，不只是表現大人風範、得到大人賞識的簡單字面理解。如此這般，也似乎把易則易知，簡則易行的易經爻辭，看得太不言簡意賅了。 而且有媚權力、重關係的誘導。久而久之，形成陋習。

我的淺見是，對語境充滿憂患意識，物極必反太極文化的爻辭來說，之所以在見龍在田，利見大人，和飛龍在天，利見大人，爻辭中以同樣的、對等的四個字數利見大人，與前面見龍、飛龍並列，是有旗鼓相當的意思的。這就是九二，九五爻辭，前四個字與後四個字是形成的太極體的內涵。

見龍在田是說，你亮相於社會，飛龍在天說的是你成熟和發揮。緊接兩句之後的利見大人，卻不是自身表現和被賞識的不自信膚淺意思，而是形成太極的約束和告誡。

「見龍在田，利見大人」，就是說長大成人後，雖然出社會了，但是要把社會視做大人來敬畏和互動，這樣才對己對社會有利。反之自感成熟，隨心所欲，就不利了。

飛龍在天，利見大人，就是說雖然成熟強大了，但要像上升的氣球那樣，後面要有一根大人般的繩子拽著才有利。否則天馬行空，無法無天，氣球失控，就不利了。

大人就是規律、規矩和道，猶如是生我養我的父母大人，對其要聽話、要順應、要受控，不能逆反，不當不孝子孫，這就有利了。