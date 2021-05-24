燈下思潮：情為何物 生死相許

問世間情為何物，直教生死相許。天南地北雙飛客，老翅幾回寒暑！歡樂趣，離別苦，就中更有痴兒女。君應有語：渺萬里層雲，千山暮雪，只影向誰去！橫汾路，寂寞當年簫鼓，荒煙依舊平楚。招魂楚些何嗟及，山鬼暗啼風雨。天地妒，未信與，鶯兒燕子俱黃土。千秋萬古，為留待騷人，狂歌痛飲，來訪雁丘處。《摸魚兒．雁丘詞》

這首詞的作者元好問，為山西忻州人，是深受漢化鮮卑人的後裔，元好問自小天資聰穎，七歲能詩，被譽為神童，後來成為金末元初著名的文學家和歷史學家。

金章宗泰和五年(公元1205年)，年僅16歲的元好問在赴并州應試途中，遇到一位捕雁的人跟他說，今天捕捉到一只大雁，另一只脫網，但脫網之雁悲鳴不去，最後竟然從天而降，一頭栽下，撞地殉情而死。元好問為這對大雁的生死至情深受感動，遂向捕雁人買下了這對在天空比翼雙飛的大雁，將它們合葬於汾水江邊，以堆石為記，取名「雁丘」，並寫下這首讀來令人肝腸寸斷，感人肺腑的《摸魚兒．雁丘詞》來歌誦堅貞不移崇高的愛情以及為愛殉情的偉大勇氣，其中有句「問世間情為何物，直教人生死相許」，至今仍然膾炙人口。

愛情、親情和友情是人世間情感的三大基石，凡能擁有此三情者，其一生當了無遺憾。而三情以愛情最為浪漫，最令人嚮往，然也以愛情的變數最大，最為多端難測。男女相愛，若不能終成眷屬，將空留遺憾和悲傷，像東方的梁山伯和祝英台、西方的羅蜜歐和茱麗葉，雖然是作者筆下人物，是虛構的情節，然而順著劇情發展，當我們讀到這兩對戀人，終因無法結成連理而選擇殉情，用生命來表達堅貞不移的愛情，難免也傷感而唏噓。

在現實生活中，真正的愛情就像大雁一樣，彼此堅定不移而相濡以沫，互相扶持而別無怨尤。記得上個世紀70年代，時任行政院長的蔣經國 ，從美國 聘請世界著名的計量經濟學家劉大中博士回台整頓稅務，經過三年努力，終於將台灣 的稅制脫胎換骨，步上正軌。

但劉大中博士在功成圓滿，正要準備離台返美之際，卻不幸被診斷出身患腸癌惡疾。1975年初他攜愛妻返母校康乃爾大學，並且在美接受住院治療，同年8月14日劉大中因不堪病痛折磨仰藥自殺，當他的夫人戢亞昭女士驚聞惡耗，痛不欲生，竟也在同日服藥為夫殉情，真是「不是同年同日生，但求同年同日而死」，此等愛情何其堅貞，何其偉大，也成為「問世間情是何物，直教生死相許」最深刻的寫照 。