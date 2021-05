護黨勝於愛國 共和黨步入深淵

川普 敗選迄今半年,「選舉有作弊、新冠如流感、疫苗為陰謀」,這些荒謬無比的陰謀論,仍在共和黨 官員及民眾廣為流傳,可見川普的餘毒猶存!

共和黨眾議院第三號領袖麗莎錢尼,遭炒魷魚降級,因為她認為選舉公正,沒有像川普及共和黨官員稱的選舉舞弊。同時,目前仍有民眾認為,戴口罩為妨害個人自由、疫苗接種有危險也沒有用處等。這些反公正、反醫藥、反科學的言行,讓美國 繼續處於分裂狀態,同時阻礙控制疫情的進度。

錢尼的反川及吐露真言,被共和黨制裁可想而知;出於共和黨不服川普敗選,急於拿回失去參衆兩院領導地位。再者,7000萬捧川選民的力量不容忽視,所以任何違背良心譁眾取寵的齷齪事情,這些民意代表都做得出來!在同一黨內的任何人講出真話,就得降級封口,毫無公理可言!

不論大選選票經過多次複查無誤,這些捧川的參眾議員仍然睜著雙眼説瞎話,認為選舉舞弊以致川普敗選。顯然這些議員低估了美國民衆,認為他們皆不能分辨是非真偽!

大部分美國人的眼睛仍是雪亮。尤其錢尼被炒,譲民眾更能看清楚事實真相!洛杉磯時報認為,錢尼的失勢反而使她成為一位秉公正直、不顧私利及政治前途,能夠走出黨派束縛的英雄人物!當拜登以絕大票數公正當選,反映出民心所向,可以帶動美國走回正軌時,大部分共和黨議員卻是基於「護黨勝於愛國」,繼續捧川、護黨及抹黑執政黨,甚至已在德州及佛州改變選舉制度,置美國前途於不顧!

Honesty is the best policy ,「萬事以誠為貴」!錢尼實為贏家!共和黨在缺少錢尼這種正直人士當家,將會加速分裂步入深淵!