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全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

護黨勝於愛國 共和黨步入深淵

薛永康／洛杉磯

川普敗選迄今半年，「選舉有作弊、新冠如流感、疫苗為陰謀」，這些荒謬無比的陰謀論，仍在共和黨官員及民眾廣為流傳，可見川普的餘毒猶存！

共和黨眾議院第三號領袖麗莎錢尼，遭炒魷魚降級，因為她認為選舉公正，沒有像川普及共和黨官員稱的選舉舞弊。同時，目前仍有民眾認為，戴口罩為妨害個人自由、疫苗接種有危險也沒有用處等。這些反公正、反醫藥、反科學的言行，讓美國繼續處於分裂狀態，同時阻礙控制疫情的進度。

錢尼的反川及吐露真言，被共和黨制裁可想而知；出於共和黨不服川普敗選，急於拿回失去參衆兩院領導地位。再者，7000萬捧川選民的力量不容忽視，所以任何違背良心譁眾取寵的齷齪事情，這些民意代表都做得出來！在同一黨內的任何人講出真話，就得降級封口，毫無公理可言！

不論大選選票經過多次複查無誤，這些捧川的參眾議員仍然睜著雙眼説瞎話，認為選舉舞弊以致川普敗選。顯然這些議員低估了美國民衆，認為他們皆不能分辨是非真偽！

大部分美國人的眼睛仍是雪亮。尤其錢尼被炒，譲民眾更能看清楚事實真相！洛杉磯時報認為，錢尼的失勢反而使她成為一位秉公正直、不顧私利及政治前途，能夠走出黨派束縛的英雄人物！當拜登以絕大票數公正當選，反映出民心所向，可以帶動美國走回正軌時，大部分共和黨議員卻是基於「護黨勝於愛國」，繼續捧川、護黨及抹黑執政黨，甚至已在德州及佛州改變選舉制度，置美國前途於不顧！

Honesty is the best policy ，「萬事以誠為貴」！錢尼實為贏家！共和黨在缺少錢尼這種正直人士當家，將會加速分裂步入深淵！

共和黨 美國 川普

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