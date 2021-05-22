美國國運失去的20年 讀後感

一位北京大學教授寫的「從自信到恐懼逆轉美國國運失去的20年」，這是一篇從理論上，討論中美對峙文章，值得一讀。本文是讀書扎記，抛磚引玉，就教高明。

第一、作者認為：美國不是「領土型帝國」（territorial empire），而是以海外軍事基地及11個航母打擊群建立的「帝國的群島」(archipelago of empire）。

第二、二戰後，美國建構了比英鎊霸權更強的美元霸權。

第三、美元霸權在冷戰結束後，使美國資本全球馳騁。跨國公司將製造部門移轉到發展中國 家，美國原本的強國製造業因而凋零。

第四、順應資本國際化趨勢，美國大力倡導種族、宗教、文化多元化，強調去「歐洲中心」主張，打出國際化及多元化旗幟；製造業外移，美國國內產業出現空洞化現象，金融及服務業成為職場主流。

第五、西方文明六大法寶「競爭、科學、財產權、醫藥、消費社會、工作倫理」，漸被發展中國家特別是：日本 、韓國、中國學習掌握後，已構成威脅。1980年以來，美國成功以「301條款」、「貿易戰」等手段，擺平日本及韓國，控制情勢。從2003年至2021年，用同樣手法向中國施壓。由於中國體量大，不像日本、韓國其軍事和政治在美國監督之下，美式打壓始終無法產生預期效果。

第六、美國發現美國霸權造成的國際化及多元化，竟然反過來成為威脅美國今後生存發展的致命傷，川普主張的「美國優先 」一呼百應；美國國內兩黨認識到中國發展速度快，若不全力遏制，美國用以稱霸的美元、美軍、高科技，將失去領先世界龍頭地位，「美國霸權」將成幻影。