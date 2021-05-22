台灣疫情 補破網不如一網打盡

台灣 4月爆發華航機師、所住機場旁諾富特防疫旅館員工共35人感染新冠病毒，住宿該旅館的本地旅客也被感染，因而爆發社區感染。現在台灣的總病例已超過1200個，比一年前增加了1000多例。5月12日衛福部長陳時中在立法院悲觀表示，台灣疫情已進入第三級。台股應聲在盤中一度跌落1300多點。有更多證據顯示，還有其他社區感染源。

記得新冠疫情2020年初在中國武漢開始爆發時，台灣對從大陸回台的僑民採取嚴格而近無情的政策，拖了很久，才准許他們入境，也從嚴要求隔離14天才能自由活動。當時台灣患病的人非常少，可以用號碼來追蹤，因此，台灣被稱為防疫模範生。美國 史丹福大學醫學院教授戴雅明（Larry Diamond)在2020年5月7日論壇上，特別向前副總統公衛專家陳建仁請教台灣抗疫經驗。衛褔部長陳時中也聲望沖天。當然，人民積極配合，都戴口罩、勤洗手、避免群聚，也都是因素。

曾幾何時，台灣新病例一個個爆發。今年1月12日衛福部桃園醫院爆發醫護共29人感染，2月19日終於把病情控制，醫院重開。今年4月20日出現華航機師染疫，逼得衛福部啓動清零2.0方案，所有華航機師及機組人員必須隔離14天，才能復工。到目前為止，台灣對新冠疫情處理採取的是補破網政策。把所有患者編號，然後個案追蹤。然而當爆發社區感染時，這種方式會使衛福部焦頭爛額，疲於奔命。

事實上，去年初台灣就應實施全民篩檢，一旦發現病例，趕快追蹤及治療。記得台中某醫院，自行小規模篩檢該院醫事人員，發現一人有抗體，衛福部居然不准發表結果。有抗體，表示該人已患病，但沒明顯症狀。這個人也必須追蹤，這是天羅地網戰略，主動出擊追查新冠病毒帶病者，然後治療或適當隔離。

台灣應該改用一網打盡策略，每個成年人及長者都應施打疫苗 ，12歲以上也應納入，費用由全民健保買單。在美國，現已有超過一半的成人打過新冠疫苗，尤其長者及慢性病患者等髙危險群，所有12歲以上的人也已開始施打疫苗，因而使美國疫情得以有效控管，患者及死亡率大幅減少。台灣應趕快向美國學習，全民施打疫苗，阻止社區傳播；同時對外來訪客，絕對要求展示接種疫苗證明，同時再篩檢，證明沒有殘餘病毒；而且嚴格要求14日隔離。

台灣現在應該放下模範生心態，虛心向美國請敎。以前說台灣能幫忙（Taiwan can help），現在應改口台灣需要幫助（Taiwan needs help）。台灣可向美國老大哥要求合理、低價提供各種有效疫苗，如此，台灣人民的生命才可以得到確切保障。