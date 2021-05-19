陸游是南宋著名詩人，與岳飛同代，但比岳飛年輕，岳飛39歲死時他才16歲。他也如岳飛一樣，極力主張北伐中原，收復失土。1210年，詩人75歲臨終時寫下了一首七絕「示兒」：死去原知萬事空，但悲不見九洲同，王師北定中原日，家祭無忘告乃翁。

陸游沒有想到，他死後69年(1279年)，趙宋王朝終亡於蒙古人。要等到他死後171年(1381年)，收復中原的大業才由異姓的朱明王師來完成。詩人地下有知，當亦可欣慰。

俗語有云：人生七十古來稀。一百年，對世人而言，的確是相當長的時間，但從歷史的觀點，不過一瞬間而已。世間有許多事物，的確需要時間的濃霧散盡，真相才能呈現出來。今日海峽兩岸統獨之爭，紛紛擾擾，剪不斷，理還亂，其實如果我們能把眼界放到百年後，事情並沒有想像中那麼複雜。

如果我們回顧人類7000年的文明史，會發現世人雖然有「性本惡」的劣根性，但卻有向「性本善」發展的傾向。民主、自由、民權、法治，這些人文價值觀，由理論到實際施行，雖只有不足500年歷史，但無可否認是人類文明進步的象徵。歷史長河雖時有氾濫、漩渦、逆流，終歸還是會東流去。

歷史的潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡，「不是轟然一聲，就是哭泣一場」。這是今後世界每一個國家民族都免不了的道路，海峽兩岸又怎會例外？所以今後50年內，不論是「台灣 被中共解放」，或民進黨「宣告台灣獨立」，都不會有時代性意義。「天要下雨，娘要嫁人，由她去罷」，再等50年又何妨？

後世的史家絕對會這樣定論：1911年辛亥革命才是傳統中國 與現代中國的分水嶺。百年後，一個真正民主、自由、人權、法治的新中國，不論國號是中華共和國、中華聯邦共和國、中華邦聯，甚至「東亞合眾國」(但不會是中華人 民共和國，或中華人民民主共和國，因為語法上有問題，不需放屁) ，國家憲法都不會脫離孫中山先生「民有、民治、民享」的原則與範疇。

孫中山的共和國不會亡。兩岸三民一統日，毋忘公祭告先生。