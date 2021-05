我也是種族歧視的受害者

最近幾乎每天均能從「世界日報」及電視新聞中看到亞裔 被攻擊事件。沒想到我也不幸搭上這般充滿暴戾凌辱種族歧視 的列車。

2月22日下午完成靜脈注射,步出醫院穿越斑馬線時,一個成年白人騎著自行車,迎面向我衝過來,對我大吼:「What do you say, lady.」後,揚長而去。成了驚弓之鳥的我,如行屍走肉麻木地向前行。

前往公車站途中,我開始提高警覺,眼觀四面耳聽八方,每一個路人都成為我的假想敵,隨時保持警戒狀態,原本步行20分鐘的路程,像似萬里長般走不到盡頭。一朝被蛇咬十年怕井繩,一想到那個盲從的白人,以不雅之言傷害一名風燭殘年坐七望八的無辜老婦人,就覺得心寒,身體不由自主地發抖,而且噩夢不斷,整個人被恐懼所壟罩,昏昏沉沉過了一個月。

不希望從此一蹶不振而得憂鬱症,必須自救重整旗鼓,面對未來的挑戰。開始閱讀有益身心的書籍來排除妄念,多想別人對我的善行義舉來化解憂慮。唯有樂觀才能阻止悲劇發生,唯有正能量才能化邪惡為正義。

回顧這一生雖不如意之事無數,而且苦多於樂,幸運的是均及時得到貴人相助,才能化險為夷轉危為安。最令我津津樂道的是我的鄰居一對樂於助人80開外的非裔 夫婦Audrey & James Martin。

自從我在2013年搬進這棟康斗,他們立即向我伸出友誼之手 。得知我不開車,每次外出購物,便會邀請我與他們一同前往超市。疫情最嚴重時,不巧我的微波爐突然罷工,熱心的馬汀夫婦前來查看,發現回天乏術,二話不說開車載我到Home Depot購買一台新微波爐。

付款時馬丁先生向收銀員出示他的退伍軍人證,我意外地享受九折優待。此時在旁的一位年輕白人工作人員,見我們兩位非裔一位亞裔均為銀髮族,主動替我把購物車推到停車場,把微波爐妥善放置在車後行李箱內才離去。在世風日下非裔及亞裔飽受歧視之時,這位白人青年擁有一顆敬老之心,多麼難能可貴。

得悉我受辱,馬汀夫婦義不容辭主動伸出援手,不允許我單獨外出,願意開車送我去辦事或看診。他們老當益壯的精神,令我萬分敬佩。馬汀夫婦把遠親不如近鄰發揮得淋漓盡致,能與這對只願付出不求回報,處處為我著想的夫婦為鄰,真是我的榮幸。

在此提供一則購物小趣聞:到超市購物時,身材矮小的我,無法搆到陳列在最上層貨架之物時,便會找附近在選購貨物身材高大的客人求援,「Excuse me, may I borrow one of your long arms?」不論男女老幼聽後,都會面露微笑為我服務。這個可用來測試對方是否有種族歧視的方法,僅只限於身材矮小的女性使用。

每次想到受惠於人的溫馨片段,不自主地發出會心微笑。我,終於走出陰霾。也體會出人間處處有溫情,世界時時傳佳音。

感謝世界日報附贈的農民曆,外出前先查查它,並把枴杖帶在身邊。在害人之心不可有,防人之心不可無的前提下,只要不懷好意的人敢明目張膽地對我攻擊,必毫不留情用拐杖還擊,打傷他的腿,使他無法抱頭鼠竄,靜候原地等警察來逮捕,繩之以法,大快人心。

從世界日報上讀到,亞裔正緊鑼密鼓組織自衛隊,並異口同聲對那些喪心病狂是非不分的盲從敗類,發出嚴厲譴責,自我覺醒的行為可喜可賀。團結就是力量,它無堅不摧、無敵不克,朋友們加油!