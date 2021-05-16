我也是種族歧視的受害者

最近幾乎每天均能從「世界日報」及電視新聞中看到亞裔 被攻擊事件。沒想到我也不幸搭上這般充滿暴戾凌辱種族歧視 的列車。

2月22日下午完成靜脈注射，步出醫院穿越斑馬線時，一個成年白人騎著自行車，迎面向我衝過來，對我大吼：「What do you say, lady.」後，揚長而去。成了驚弓之鳥的我，如行屍走肉麻木地向前行。

前往公車站途中，我開始提高警覺，眼觀四面耳聽八方，每一個路人都成為我的假想敵，隨時保持警戒狀態，原本步行20分鐘的路程，像似萬里長般走不到盡頭。一朝被蛇咬十年怕井繩，一想到那個盲從的白人，以不雅之言傷害一名風燭殘年坐七望八的無辜老婦人，就覺得心寒，身體不由自主地發抖，而且噩夢不斷，整個人被恐懼所壟罩，昏昏沉沉過了一個月。

不希望從此一蹶不振而得憂鬱症，必須自救重整旗鼓，面對未來的挑戰。開始閱讀有益身心的書籍來排除妄念，多想別人對我的善行義舉來化解憂慮。唯有樂觀才能阻止悲劇發生，唯有正能量才能化邪惡為正義。

回顧這一生雖不如意之事無數，而且苦多於樂，幸運的是均及時得到貴人相助，才能化險為夷轉危為安。最令我津津樂道的是我的鄰居一對樂於助人80開外的非裔 夫婦Audrey & James Martin。

自從我在2013年搬進這棟康斗，他們立即向我伸出友誼之手 。得知我不開車，每次外出購物，便會邀請我與他們一同前往超市。疫情最嚴重時，不巧我的微波爐突然罷工，熱心的馬汀夫婦前來查看，發現回天乏術，二話不說開車載我到Home Depot購買一台新微波爐。

付款時馬丁先生向收銀員出示他的退伍軍人證，我意外地享受九折優待。此時在旁的一位年輕白人工作人員，見我們兩位非裔一位亞裔均為銀髮族，主動替我把購物車推到停車場，把微波爐妥善放置在車後行李箱內才離去。在世風日下非裔及亞裔飽受歧視之時，這位白人青年擁有一顆敬老之心，多麼難能可貴。

得悉我受辱，馬汀夫婦義不容辭主動伸出援手，不允許我單獨外出，願意開車送我去辦事或看診。他們老當益壯的精神，令我萬分敬佩。馬汀夫婦把遠親不如近鄰發揮得淋漓盡致，能與這對只願付出不求回報，處處為我著想的夫婦為鄰，真是我的榮幸。

在此提供一則購物小趣聞：到超市購物時，身材矮小的我，無法搆到陳列在最上層貨架之物時，便會找附近在選購貨物身材高大的客人求援，「Excuse me, may I borrow one of your long arms？」不論男女老幼聽後，都會面露微笑為我服務。這個可用來測試對方是否有種族歧視的方法，僅只限於身材矮小的女性使用。

每次想到受惠於人的溫馨片段，不自主地發出會心微笑。我，終於走出陰霾。也體會出人間處處有溫情，世界時時傳佳音。

感謝世界日報附贈的農民曆，外出前先查查它，並把枴杖帶在身邊。在害人之心不可有，防人之心不可無的前提下，只要不懷好意的人敢明目張膽地對我攻擊，必毫不留情用拐杖還擊，打傷他的腿，使他無法抱頭鼠竄，靜候原地等警察來逮捕，繩之以法，大快人心。

從世界日報上讀到，亞裔正緊鑼密鼓組織自衛隊，並異口同聲對那些喪心病狂是非不分的盲從敗類，發出嚴厲譴責，自我覺醒的行為可喜可賀。團結就是力量，它無堅不摧、無敵不克，朋友們加油！