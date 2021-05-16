美日安保條約 不適用釣魚台列嶼

拜登總統與日本 首相菅義偉上月16日在白宮會談後發布聯合聲明，重申「《美日安保條約》第五條適用於尖閣諸島(釣魚台 列嶼)」。該約第5條規定：「對在日本管理下的領土任何一方所發動的武裝進攻，都危及它本國和平與安全，並宣布將按照本國憲法規定和程序採取行動，以應付共同的危險。」然而，釣魚台列嶼是該約規定的日本管理下的「領土」嗎？如若不然，是否適用？

日本認為釣魚台列嶼是日本領土。外務省指稱，「由中國政府和台灣當局為支持其對尖閣諸島擁有領土主權之主張所提出的歷史、地理或地質依據，都不足以構成有效國際法規理據。此外，中國政府和台灣當局在1970年代後，才宣稱擁有尖閣諸島主權。 ......此前，他們從未表示過任何反對意見，包括該群島根據《舊金山和平條約》第3條而被列入美國 行使行政權之領域的事實。中華民國從來沒有解釋為什麼它未表示反對。」

默認是以時效(prescription)取得領土的要素。國際法院2008年在馬來西亞與新加坡間的白礁、中岩和南礁(Pedra Branca/ Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge) 案表示：「在某些情況下，領土主權可能因為主權國家對他國的主權行為未予回應而轉移。……換言之，沉默也可能說話，但僅在他國行為需要回應之時。」

日本之意，似是中華民國因未在《舊金山和約》簽署後對美國施政等行為提抗議，而失去釣魚台列嶼。姑不論該約並未提及日本所謂「尖閣諸島」領土主權轉移的沉默，如上述白礁案所示，涉及占領國的「主權行為」。國際法院1999年在博茨瓦納(Botswana)和納米比亞(Namibia)兩國的卡西基利/塞杜杜(Kasikili/ Sedudu ) 島案亦強調，以時效取得權利的國家必須確立「以主權的名義占領該島」。

日本認為釣魚台列嶼是琉球的一部分，在二戰後至1971年期間未占領過琉球。美國雖曾占領及管理琉球，在和約之前是代盟國行事，其後屬於託管，亦未以主權的名義占有。

美國國務院在1971年5月26日以外交節略回覆中華民國稱：「美國相信將其原自日本取得之行政權利交還日本一事，毫未損害中華民國之有關主權主張，美國不能對日本在轉讓該(釣魚台)列嶼行政權予美國以前原持有之法律權利予以增添，亦不能因交還其原自日本所獲取者，而減少中華民國之權利。」

美國既已明確表示，其對釣魚台列嶼的管轄不影響中國的權利，日本在二戰後至1971年期間又未占領或對該列嶼有主權的行為，如何以時效領有？

除了時效，日本認為可以先占(occupation)領有釣魚台列嶼。外務省《有關尖閣諸島的問與答》稱：「日本政府於1895年1月14日，通過內閣會議決定在島上豎立標記，正式把尖閣諸島納入日本領土之內。在國際法上這一行為符合正當獲取領有權的方法(先占原則)。」

據國際法院1975年發表西撒哈拉(Western Sahara) 問題諮詢意見，先占的首要條件是「無主之地」(terra nullius)。而我國在15世紀明朝的《順風相送》一書已有釣魚台列嶼記載。該列嶼於清乾隆12年(1747年) 納於《重修台灣府志》之後，同治10年(1871年) 編入《重纂福建通志》之噶瑪蘭廳，今台灣宜蘭轄區。此類官方文件可以作為國家領土的證據。

1928年美國與荷蘭間的帕爾瑪斯(Palmas)島案，美國因西班牙並無「任何官方文件提及帕爾馬斯島屬於前西班牙政府在菲律賓的行政或司法區域」，而未能證明該島原為菲律賓的一部分。釣魚台列嶼在1895年已是我國領土，日本亦不得以「先占」領有。

或謂《美日安保條約》第5條「日本管理下的領土」中的「領土」一詞，英文版為territory。據韋氏詞典，除領土之外，亦表「一個不確定的地理區域」。美國國會研究處今年3月的《尖閣諸島（釣魚島/釣魚台）爭端：美國的條約義務》一文並以第5條使用「『管理』而不是『主權』」，認為適用於釣魚台列嶼。

然而，《美日安保條約》第1條規定：「締約國承諾按照《聯合國憲章》的規定以和平的方式解決其可能涉及的任何國際爭端，......並在其國際關係上不得威脅或使用武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何國家之領土完整或政治獨立。」第7條又重申：「本條約不影響也不應被解釋為以任何方式影響各方根據《聯合國憲章》......維護國際和平與安全的責任。」

美日既有上述承諾，而日本在降書上接受波茨坦宣言，同意歸還所有取自中國，包括台灣在內領土之後，不但拒絕交出釣魚台列嶼，甚至否認爭議存在，與《美日安保條約》及《聯合國憲章》「以和平的方式解決......爭端」，及不得「侵害任何國家之領土」的規定不符，那麼《美日安保條約》如何適用於該列嶼？