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CDC為何突然更改口罩政策

李心文（德拉瓦州）

周三早晨醒來，我和平常一樣吃早餐配前晚新聞。新聞提到，美國民眾逐漸對CDC(美國疾病防治中心)失去信心。原因是很多人不懂，為什麼打疫苗的人還需戴口罩？這不就是疫苗無效的意思嗎？既然疫苗無效，為什麼還叫大家打？互相矛盾的指示令人無法理解，因此認為不相信CDC的指示了。

據我瞭解，打疫苗是刺激身體產生抗體，減低新冠肺炎的風險。就像是門口裝監視器減少小偷入侵的風險，或戴安全帽減低車禍死亡風險。但裝監視器不表示不會有小偷入侵，戴安全帽也不表示可亂騎車不會傷亡。打疫苗大幅降低得病風險，不表示永遠不得病，但不打疫苗、沒有抗體，萬一與感染者接觸，被感染機率非常高。

因此，雖然許多人包括我都經歷打疫苗後不適的副作用，發燒、全身無力、手臂紅腫痛癢、意識不清等，但這些症狀並不是真的生病，過幾天會好。整體來說，與其得病可能會死、住院很久、花很多錢，並可能傳染別人，不如經歷副作用。

周四看新聞，CDC宣布，完整打過疫苗的民眾可不用戴口罩，許多人把這個當好消息慶祝。我個人持保留態度。疫苗普遍化後，美國每日確診數下降。這幾天每天還有3萬多人確診，社區還有很多感染者將病毒傳染別人。青少年、小朋友最近才開始有疫苗打，他們大多沒有抗體。我們怎麼確定路上不戴口罩的人都是完全打好疫苗的人？店家還能要求消費者戴口罩嗎？

CDC把問題拋給地方政府及商家，是鄉愿嗎？科學家被民粹擊敗了嗎？猜想CDC的邏輯可能是打完疫苗兩周後，可增強抵抗病毒能力，但仍有被感染的可能性，所以口罩仍要戴，才能把身體的保護力最大化。政府需擔心的是不懂疫苗和口罩道理的人，得想辦法怎麼救他們，降低社區感染。要讓這類人打疫苗，只能用「打疫苗就可不用戴口罩在外自由活動」來鼓勵他們。

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