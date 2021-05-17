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金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

燕歸來

楊遙／聖彼渚

喜見呢喃燕，心驚已暮春。

念叨朋友好，感嘆故鄉親。

雨少梅青澀，鶯啼柳嶄新。

爭飛誇俊捷，羨煞齒衰人。

上一則

中共的現代義和團

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