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金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

有效抗爭種族歧視與仇恨犯罪

原鄉／洛杉磯

﻿﻿歷年來華裔亞裔在美受到種族歧視，因新冠病毒的影響，從去年起演變成種族仇視。仇恨犯罪案件在全美各地不斷發生，已引起各級政府、民意代表、社會大眾重視跟華裔亞裔族群的抗爭。

幾個月過去，反仇恨犯罪呼籲與遊行抗爭的力道，已慢慢減弱。反觀仇恨犯罪仍持續發生，卻毫無減弱跡象。仇恨犯罪受害者，起先多為老弱婦女，現在更擴及到孩子，且越演越烈。我們不希望像過去一樣，反抗岐視運動過了熱度後，老問題又回到原點。

反抗種族歧視、仇恨犯罪運動必須是全面、持久、草根性。對外，我們要據理力爭，推動立法，訴之法律，保障民權。對內，我們要提高教育，普及選民登記，集中選票展現政治實力。更重要的是提升形象、敦親睦鄰，多參與社區公共事務，促進族群溝通融入主流。

我們要糾正一些過去老觀念，我們一向認為自己是模範公民，勤奮工作，勤儉持家，孝順父母，教育兒女，按時報稅，奉公守法。但在今天這麼極端岐視華裔亞裔的社會，這些修身齊家的基本功已遠遠不夠，在主流族群的眼中，我們仍是停留在華裔亞裔自己的小圈圈，未能和他們交流，也不關注社區公共事務。

例如平日在各城市的市議會，華裔亞裔偶有發言者，也大多是與自身利益有關的事情，鮮少看到有為公共事務而發聲。我們在華裔節日活動中，往往看到都是自己人團聚慶祝，很少主動邀請其他族裔一起參與，介紹我們的文化，增進彼此的瞭解與感情。近日在為無業遊民設置臨時居所的某市政聽證會中，華裔亞裔居民的發言，多以無業遊民為毒蛇猛獸趨而避之，全然反對，未考慮到解決遊民的問題，是政府與跟社區共同的責任。諸如此類，都會增加主流族群對華裔、亞裔的反感。

仇恨犯罪加害者，多為社會弱勢群體，對社會貧富不均的忿恨，因無力對抗強勢群體，就拿溫和的華裔亞裔發洩。推動抗爭仇恨犯罪的運動，也大多止於華裔亞裔群體，沒見主流群站出來替我們發聲，如果平時都注重族群交流、融入主流，在受到無理仇恨罪行時，他們自然會為我們發聲並加入抗爭的行列，如此當會對仇恨犯罪的加害者，產生嚇阻作用。

促進族群融合必須是全面性，所有華裔亞裔團體跟個人，要建立起使命感，打開過去的小圈圈，主動走出去跟主流群族交流，增加彼此的瞭解與感情。

社區領導團體如校友會、同鄉會、商會、工會等團體辦活動時，都應邀請其他族裔朋友參加。如傳統的慶祝母親節活動推薦模範母親，不妨也包括其他族裔在內。社團活動性質，也應從娛樂性提升到社區服務，如敬老、冬令救濟或救災、助貧寒等。

我們每一位華人也要努力提升形象，注重服裝儀表，行為舉止，增加公德心，加強英語能力，敦親睦鄰，多交朋友，多做義工，參與社區服務，加強彼此間的了解與信任。

華裔 亞裔 仇恨犯罪

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