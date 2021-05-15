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1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

台灣空心菜

黃老九／巴沙迪那

押錯川寶，緊抱拜腿。

獻媚日美，卑躬屈膝。

進口萊豬，全民反對。

開放核食，百姓該死。

檢查水表，威嚇捂嘴。

有如東廠，誰敢異議。

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