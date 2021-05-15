美利堅合眾國 本是移民大熔爐

美國 最近零星的歧視亞裔 風潮迭起，不少「仇亞」分子，動輒叫囂「滾回中國」、「滾回亞洲」，其實，大家都清楚到此尋求安居的移民 ，只不過時間先後而已，任何人都沒有資格叫別人滾回去，因為美國是一個移民國家，民族大熔爐，她的名字就叫「美利堅合眾國」。和平相處，彼此尊重，共謀發展，才是正道！

1、花旗本是大熔爐，黑白棕黃在一壺。抵此新天為理想，遷斯異域拚前途。怎能種族存歧見，可惡民情分色膚。

動輒叫囂回國去，果真傷感嘆嗟呼！

2、美利堅稱合眾國，先賢立足定藍圖。天驚遍舉宣言炬，石破打通革命衢。怎可人權分彼此，為何平等露懸殊。

憲章徒有高高掛，排外幽靈不在乎！

3、多族熔爐稱合眾，全球羨慕仿臨摹。怎知淨土民情變，無奈祥和暴力驅。燈塔頻傳排亞裔。美名備感被揶揄。

惶惶終日如何過，憲法精神被駕駑。

4、叫嚷滾回原籍地，出言不遜確堪虞。認知缺陷因高傲，思想偏差變淺膚。仇恨衍生種族論，極端優越戳熔爐。

無形自滅花旗夢，打破多元七彩圖。

5、同是天涯尋夢想，不區後到與先驅。別看膚色分優劣，勿以族群搞特殊。平等待之為正道，包容珍愛構藍圖。

安身立命樂於此，何必獨尊走險途。