洛杉磯是包吃包住遊民天堂？

洛杉磯 市第一批40間全新的「遊民迷你鋁皮屋」今年2月落成，可供近百位遊民居住。遊民吃住及冷暖氣完全免費外，不必參加社區中提供的培訓，也無需出去工作。簡言之，遊民可以享受無條件的永久食宿權利。

幫助遊民安居無可厚非，遊民不再露宿街頭，而且保障女性遊民的安全。但市府為何不強制遊民參加培訓，獲得一技之長後出去找事？否則整天待在屋內無所事事、懶惰成性無法翻身、吸毒用藥接踵而至，問題沒完沒了！

「救急不救窮」，是筆者的建議。可供市府用為救助遊民的指標，瞭解遊民的困境，給予落腳處，強制參加培訓、學習技能後去找工作。市府對外傳播的信息可以是：洛杉磯願意救助「自助」的遊民，給他們翻身的機會，而不是一個無條件、包吃包住的遊民天堂！

在新冠疫情 嚴重時，洛城市府租下旅舍給遊民暫住，以避免新冠病毒傳播，這是一個救急救難的短期措施。但如果無條件、永久供應遊民食宿，只是變相鼓勵「不勞而獲」，也無法對自食其力、由於疫情失業、付不出房租，三餐不繼的市民交代！

洛城興建遊民屋是好事；供給了安全房舍，整頓市容、維護市民安全。但把洛城變為一個包吃包住的遊民天堂不宜！

筆者建議：除了殘障及年老無助的遊民，不需條件免費食宿外，市府只需供應年輕及健康遊民「短期食宿」，目標是引導他們在此過渡時期學到技能後，找工作自力更生，不再是社會的負擔，也應如此回饋來自納稅人的救助！