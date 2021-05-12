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美朝建交 才能解決核問題

張世功（紐約）

當今和平世界，用戰爭解決意識形態之爭，是垃圾心態，臭不可聞。用非戰爭手段解決一切紛爭，應為主流民意。美國與朝鮮(北韓)和好建交，是世界和平歷史發展的必然趨勢，任何勢力阻擋不了。

金正恩發展核武，是為了保證自己不像伊拉克、敘利亞那樣被消滅。他沒有用核彈主動打擊美國的動機和能力。種種跡象表明，他正在或已經準備改革開放，朝鮮國內2500萬人民生活安定平和，享受一般水平的醫療、住房、上學免費待遇。

儘管金正恩實行嚴厲獨裁體制，並得到像當年中國人崇拜毛澤東一樣的待遇，一旦實行全面改革開放，經濟增長速度將超過中國。因為他有最起碼是表面上無比崇拜他的2500萬民眾全力支持。所以美朝之間只能和平共處，直至建交。

建交之前的談判，如朝鮮停止核試、封存核武、解除制裁、簽訂條約等，必須以地球村左鄰右舍相待。美國不能因為金正恩一個人的問題(像伊拉克那樣)而發動對朝戰爭。如金正恩在建交後背棄協議，拒不永久封存或滅核，美方可採用一切非戰爭手段逼其就範，以保證半島和平。

美朝建交的鑰匙掌握在拜登總統手中，不知他能否顯現世界級領袖的風範？不知他能否超越川普，罵「美國愚蠢」，不顧兩黨及媒體反對堅決和普亭、金三胖及伊朗「化敵為友」？

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