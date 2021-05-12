台灣法寶：一學以色列 二靠美國

以透視洞察世界著名的英國《經濟學人》周刊，5月1日以「世界最危險之地」為封面，指出台灣在加速改變過去50年與中共 維持不戰不和的模糊現狀，走向爆發戰爭邊緣。習近平正在不斷測試美國 保台的決心，決定他何時動武併吞台灣。

中共加速發展海軍攻台實力，過去五年，中共新造90艘大型戰艦投入海軍，台灣早已失去1980-1990年代的海軍優勢。目前共軍戰艦在西太平洋游弋，是美國軍艦的四至五倍，共軍對台已擁有海、陸、空全面絕對優勢，加上還有太空軍和核武，足以嚇死台灣人。4月底中共又專門發表習近平親自出面主持向海軍移交使用三艘大型戰艦儀式，透露對台灣加強武攻準備。

這三艘戰艦確非同一般，一艘是4萬噸兩棲登陸攻擊艦，有30架直升機，有多輛突擊坦克和戰車，兩個營兵力，還有近程飛彈發射系統，相當於一艘航母，這樣加起來，共軍就有三艘航母了。另外一艘是核潛艦，一艘是萬噸級驅逐艦，都是嚇人的。

習近平武嚇之外，空前加緊文攻，各個宣傳機構反覆叫囂「祖國必須統一，也必然統一」，似乎箭已在弦上。明年是習近平鐵定追求「三連任」的關鍵年，習總必須拿出戰績來保他連任，否則「一帶一路」斷了線，南海出擊無成績，國內問題堆積如山，國外被西方圍堵，習大帝拿什麼來宣示他的「崛起」？習近平又拿他發明的「東升西降」形勢估量(毛澤東“東風壓倒西風”的翻版)來壯膽，在掌握軍事力量絕對優勢後，必然要冒險發動武攻，企圖一口吃下台灣，以報功連任。

面對中共咄咄逼人之勢，台灣除了投降或對抗，再無模糊空間可自保。如果上了「一國兩制」圈套，前途必然是香港(逐漸赤化一片紅)。抵抗之道，唯有學以色列，全民武裝，個個能上戰場。共產專制與自由民主勢不兩立，生死搏鬥，毫不含糊，無妥協可能，中共搞統戰擺弄，都是騙人圈套，最終是把你消化吃掉。

學以色列能站得住嗎？能！以色列能屹立70年不倒，台灣人口有三個以色列之多，以色列能，為什麼台灣不能？以色列為什麼能站得住？最關鍵是自強，自強不息，每個以色列人都是個戰鬥體，攻不破，打不爛。其次是有美國支持，國際上不孤立，敵方不敢大動。台灣人若個個是精兵，共軍登陸能站得住嗎？

台灣除了學以色列，還必須毫無保留地依靠美國，才能立於不敗之地。美國1949年至1950年初，確曾宣布放棄台灣，毛澤東在沒有海軍的劣勢下，也準備傾巢萬船齊發，用人海戰術淹沒台灣，若非韓戰爆發，美國宣布第七艦隊保衛台灣，台灣早進了毛澤東的大肚子裡，命運跟大陸一樣悲慘。

1971年尼克森總統犯錯，使台灣失去聯合國地位，邦交國從幾十個降到只剩十幾個，台灣在國際上確實吃了很大苦頭，難怪怨聲載道，幾十年對美國積怨很深。但畢竟美國還有「台灣關係法 」，向台灣出售防衛武器，美國執行模糊的「一中兩實」政策，使中共不敢貿然犯台，台灣一直能生存壯大。假若美國說一句：不管了，中共第三天就必出兵，第三天台灣就可能進了中共大肚子。

可喜的是2015年美國覺醒，白邦瑞發表《百年馬拉松》新書，標誌美國兩黨上下已從幾十年被中共欺騙中覺醒，認識到中共是敵手，不是朋友，有美國站在台灣一邊，是今日台灣安全的最大保障，美國正走在逐步恢復台灣邦交和恢復台灣在聯合國地位的路上，拜登總統特使4月訪問台灣，已發出信號，中共非常敏感，當天派出空前25架軍機飛到台灣領空邊緣示威。

台灣上下要一掃「中美爭霸，台灣模糊自保」的胡塗觀念，更要清掃中共的統戰糖衣彈，「兩岸一家親」的熊貓牌伎倆，毫不含糊站在覺醒的山姆大叔一邊，面對凶殘要吃人的共魔，唯有像以色列人那樣勇敢抵抗。首先要有以色列人的氣概，美國在台灣強烈要求下，一旦共軍進攻，才師出有名，毫無保留地合力保台灣。

習近平如膽敢冒險開戰，現代戰爭不分前後方，全方位戰場，只怕共軍還沒登陸台灣 ，習近平就被擊斃在大陸某個地下指揮部裡。習近平早已失人心，大陸每天300起以上群體抗爭事件，習死必然觸發中共內部變天，棄共轉型。中國統一恐非統到共產黨極權專制的肚子里，而是統一在自由民主普世價值的燦爛陽光下。

我在蔣治下18年，在毛共奴下31年，又在美國自由下40年，心有不平，出此狂言，盼有助國人清醒。