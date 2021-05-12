習近平改論述 不會重返文革

自習近平 上台後，外界有看法認為他在把中國 往文革方向引，並在某個時候用文革方式統治中國。中共 新近表述似乎為此添加佐證。中宣部副部長兼網信辦主任莊榮文前不久，主持召開黨史學習教育專題學習讀書班時，對文革結束前的27年中共歷史提出被一些媒體稱為「一套全新論述」。

據官媒報導，莊如此表述，前27年是「黨帶領全國各族人民艱苦奮鬥、發憤圖強、積極探索，取得社會主義革命和建設偉大成就的27年。盡管這一時期充滿艱難曲折，甚至遇到重大挫折，但總體上是在探索中前進、在曲折中發展，取得的成就令人矚目，……為新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎。」

今年是中共成立100年，習近平2月部署在全國開展「黨史學習教育」活動，並主持召開了動員大會。大陸正在舉辦一系列紀念，包括出版新版《中國共產黨簡史》。而簡史不再將文革單獨列為一章，把它放在前27年的歷史中來敘述。這樣來看，對前27年的所謂「全新論述」，已成為中共對文革的主流論述。

不過，這套「全新」論述嚴格而言也不是全新，因為官方早已在試圖淡化毛澤東發動文革的錯誤，把文革敘述成探索中的失誤，肯定十年文革在某些方面也取得積極成果，在習的有關講話以及中共文獻中都能見到，只是這次論述更加完整和系統化。

習對前27年中共歷史的處理手法無疑贏得左派的呼籲和喝采。毛派學者張宏良就撰文稱頌新版中共簡史在肯定毛在中國革命中偉大領導作用等一系列問題上，與舊版有質的突破和飛躍，不像過去學術界把文革的責任歸結於毛的個人錯誤，把中共歷史個案等同於全部歷史，全面否定文革，而以肯定為主。

左派的興奮自然讓右派憂慮。中國社會內部這些年有很多人擔憂文革會在中國重演，包括在中共黨內開明官員，譬如溫家寶在卸任前公開警告警惕文革重來。而習近平在思想理論上對毛左的擁抱，改寫文革敘述，以及政治上師法毛的某些做法，進一步強化了右派的此種憂慮。

擔憂文革重回可以理解。一個民族必須有反思意識，對過去的荒唐歷史時刻保持極大的戒備，就像德國警惕納粹復甦一樣，才會有進步。然而，有理由認為，習近平改寫文革論述不是為在中國再搞一場文革或類似文革的運動做鋪墊，而是要為中共重構正當性，以為自己極權統治建立歷史合法性。

中國社會確實存在很多文革的因素，比如由於貧富差距過大，民間一直有「打土豪分浮財」的心理衝動。假如允許老百姓造反，相信以今天民眾對官僚的痛恨，人性之惡會得到充分釋放。從這個意義說，文革雖結束40多年，但並未離中國遠去。可若認為習有意要把中國引向文革，並不符合他自身的利益。

文革最鮮明的特點，就是毛為打倒黨內走資派和實現超英趕美的烏托邦理想，發動群眾鬥官僚，這是左派迄今念念不忘的。今天黨內早就沒有習的對手了，即使有對手，也用不著發動群眾，以反腐名義即可搞定。事實上就連反腐，習也不讓民眾染指，他擔心要民眾監督官員，可能會使得民眾借機打擊報復整個官僚隊伍從而動搖官心。他現在掌控一切大權，真要把民眾發動起來，恐怕不是他掌控得了的。

因此，他改寫文革敘述，真實目的是要把自己和毛連接起來，用毛來證實和支撐自己統治的正當性，因為他會宣稱他承襲的正是以毛為代表的中共創黨初心和使命，否則，他要帶領中國實現民族復興就失去根基。

沒有毛時代的「站起來」，就不會有習時代的「強起來」，前者是後者的前提和條件，若否定毛，把前27年尤其文革說得過於黑暗，從歷史邏輯看，中共的統治就失去正當性，從而習時代也就失去合法性。

所以，對文革必須正面論述，全面否定文革實際也就否定了毛。但文革如中共歷史決議所言，沒有任何一點歷史進步性，習對此的處理是把它合併在前27年，不單獨拿出來論述。這樣，就可以用前17年的成就來掩飾文革的錯誤，把它說成探索中的失誤。（作者為戰略分析智庫研究員）