「模範少數族裔」是隱性歧視

常聽到「亞裔美國 人是美國的模範少數族裔(Model Minority)」，聽起來令亞裔美國人很爽快、很高興、很滿意、很榮耀，但實際上恐非如此。

亞裔美國人是美國最富有的族裔之一，普遍認為他們家庭穩固、注重教育、努力工作、事業有成。但「亞裔美國人是模範少數族裔」本身就是個概括式的刻板印象。它把多元多種的亞裔美國人一概而論，忽視他們之間在社會、經濟和教育、文化上的巨大差距。

例如，不丹裔美國人的貧困率遠高於其他亞裔人口， 東南亞裔美國人的高中輟學率高得驚人，尼泊爾裔美國人與菲律賓裔美國人的宗教信仰大不相同。

亞裔中也有各式各樣的膚色、姓氏、宗教信仰、文化傳承。說亞裔美國人是「成功」的少數族裔，並不能取代令人不安的事實：許多亞裔美國人每天都處在不模範的社經地位、每天都面對不平等的歧視 對待。

「亞裔美國人是模範少數族裔」是某些別有企圖的白人，為其武斷的論點創造的藉口，其論點是：同為少數民族，為什麼亞裔可以成功、可以成為「模範生」，黑人卻多失敗、墮落，肯定是黑人自身族裔的問題。

如此一來，美國白人群體就可避免應對種族主義或其繼續造成的損害負任何責任。更有甚者，「模範少數族裔」的標籤化及永固化，可起到種族屏障的作用，即把亞裔美國人和有色人種分開，同時又維護了白人在政治上的支配地位。

如果亞裔美國人是美國的模範族裔，為什麼近來有許多亞裔美國人受到攻擊、辱罵、槍殺、歧視對待呢？「模範生」有此等待遇，豈不諷刺？亞裔對「模範少數族裔」標籤感到很自豪，實際上可能反而對亞裔有害。

這一概念易將不同的少數族裔群體對立起來，暗示「非模範」的族裔沒有達到模範族裔取得的成就，是他們自己的錯。這個標籤看似恭維、聽似美好，實際上只會助長社會對亞裔美國人的隱形歧視。

此外，亞裔美國人是模範少數族裔易導致亞裔歧視亞裔，即某些成功的亞裔美國人潛意識裡，或許會看低社經地位不高的亞裔美國人。

總之，「模範少數族裔」是個美麗的標籤，更是令人警覺的迷幻藥。必須承認真相了：「模範少數族裔」並不存在。