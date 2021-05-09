我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

「模範少數族裔」是隱性歧視

金慶松（維吉尼亞州）

常聽到「亞裔美國人是美國的模範少數族裔(Model Minority)」，聽起來令亞裔美國人很爽快、很高興、很滿意、很榮耀，但實際上恐非如此。

亞裔美國人是美國最富有的族裔之一，普遍認為他們家庭穩固、注重教育、努力工作、事業有成。但「亞裔美國人是模範少數族裔」本身就是個概括式的刻板印象。它把多元多種的亞裔美國人一概而論，忽視他們之間在社會、經濟和教育、文化上的巨大差距。

例如，不丹裔美國人的貧困率遠高於其他亞裔人口， 東南亞裔美國人的高中輟學率高得驚人，尼泊爾裔美國人與菲律賓裔美國人的宗教信仰大不相同。

亞裔中也有各式各樣的膚色、姓氏、宗教信仰、文化傳承。說亞裔美國人是「成功」的少數族裔，並不能取代令人不安的事實：許多亞裔美國人每天都處在不模範的社經地位、每天都面對不平等的歧視對待。

「亞裔美國人是模範少數族裔」是某些別有企圖的白人，為其武斷的論點創造的藉口，其論點是：同為少數民族，為什麼亞裔可以成功、可以成為「模範生」，黑人卻多失敗、墮落，肯定是黑人自身族裔的問題。

如此一來，美國白人群體就可避免應對種族主義或其繼續造成的損害負任何責任。更有甚者，「模範少數族裔」的標籤化及永固化，可起到種族屏障的作用，即把亞裔美國人和有色人種分開，同時又維護了白人在政治上的支配地位。

如果亞裔美國人是美國的模範族裔，為什麼近來有許多亞裔美國人受到攻擊、辱罵、槍殺、歧視對待呢？「模範生」有此等待遇，豈不諷刺？亞裔對「模範少數族裔」標籤感到很自豪，實際上可能反而對亞裔有害。

這一概念易將不同的少數族裔群體對立起來，暗示「非模範」的族裔沒有達到模範族裔取得的成就，是他們自己的錯。這個標籤看似恭維、聽似美好，實際上只會助長社會對亞裔美國人的隱形歧視。

此外，亞裔美國人是模範少數族裔易導致亞裔歧視亞裔，即某些成功的亞裔美國人潛意識裡，或許會看低社經地位不高的亞裔美國人。

總之，「模範少數族裔」是個美麗的標籤，更是令人警覺的迷幻藥。必須承認真相了：「模範少數族裔」並不存在。

美國 亞裔 歧視

上一則

中國天堂 美國地獄 我們習慣謊言了

延伸閱讀

『了解亞裔和太平洋島民在美的經歷”』5月討論系列

『了解亞裔和太平洋島民在美的經歷”』5月討論系列
全美300萬學生因疫失學 低收入少數族裔衝擊最大

全美300萬學生因疫失學 低收入少數族裔衝擊最大
全美第2 佛州立法限制投票…不利老年人、少數族裔選民

全美第2 佛州立法限制投票…不利老年人、少數族裔選民
參院壓倒性通過後 反仇恨亞裔案 眾院也將表決

參院壓倒性通過後 反仇恨亞裔案 眾院也將表決

熱門新聞

拜登演說 定調美中是民主與專制對決

2021-05-01 02:00

台灣將成美中無可避免的戰端嗎？

2021-05-04 02:00

習近平對外強硬 反而成美歐反中助力

2021-05-05 02:00

朱利安尼被「抄家」 川普的麻煩開始

2021-05-03 02:00

施暴亞裔變態案增多 美國社會病根重

2021-05-07 02:11

中國區塊鏈破繭 美國須趕上才能競爭

2021-05-02 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低