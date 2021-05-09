中國天堂 美國地獄 我們習慣謊言了

趙婷憑電影「無依之地」(Nomadland)，為華人爭光，榮獲本屆奧斯卡最佳影片、最佳導演獎。多年前的一句「那是充滿謊言的國家」，趙婷被心理脆弱的祖國徹底封殺。縱觀央視謊言，趙婷的批評毫不為過。

世界最大電視台中國 中央電視台，副部級，總台在北京大褲衩，工作人員9926人。央視不姓國，也不姓民，姓黨，黨的喉舌。該台26個頻道，海外六個衛星頻道，滲透世界各國。中共黨魁歷來靠「四子」統治國家：槍桿子、筆桿子、刀把子、錢袋子。中宣部管理媒體娛樂文化教育醫療，權勢不可小覷。

世界只有納粹和專制國家有宣傳部，民主國家政府幾乎少有媒體，美國 只有一個國內很少人聽的電台。央視「新聞聯播」每晚7點開播，全國各電視台同步轉播，成全世界觀眾最多影響力最大的節目。海外電視廣播被封鎖，「新聞聯播」成了國內最權威的新聞。喝慣了狼奶，不少民眾把海外真訊息當作假新聞。

觀看央視，中國是美輪美奐的人間天堂，世界第一富裕的強國美利堅則是慘絕人寰的人間地獄。去年中考，有篇「我願生活在新聞聯播裡」的作文在網上流傳，令人拍案叫絕。

現予摘錄轉戴，與讀者分享。 「如果生活可以選擇，我願生活在《新聞聯播》裡，那裡領導個個廉潔勤政，都是時代先鋒，人民群眾都是勞動和道德模範。那裡農業年年大豐收，工業月月傳喜訊，外貿天天超紀錄，既使百年不遇的大災害，形勢都一片大好。那裡窮孩子都上得起學，窮人都看得起病，工資增長11.2%，大學畢業生就業率99.13%，大學食堂一餐兩三元。那裡的物價不漲，交通不堵，到處有青山綠水和藍天白雲。」

「那裡的將軍不愛錢，不喝酒，不去文工團，前天最大航母入役，昨天導彈飛向大洋，今天隱形戰機飛赴台海，台獨分子風聲鶴唳，台灣同胞渴望早日解放。祖國崛起超越美國，一帶一路處處報捷，中國引領世界走向大同，這是多麼美好的世界。如果有一天我老無所依，請把我埋在《新聞聯播》裡」。

老師批語：熱愛祖國，無懈可擊！蒼蠅叮不了雞蛋。草民說，「新聞聯播」只有日期和天氣預報是真的，反著看沒錯。

央視假新聞馨竹難書，信手拈來，曬曬部分人盡皆知的假新聞：一，去年10月12日，習近平現身潮州老城區作親民秀，現場熱鬧非凡。散場後海外記者訪問當地居民，「我們都關在家裡，街上百姓都是公安武警扮的。」

二，去年1月9日，美軍斬首伊朗二號軍頭蘇萊曼尼，伊朗向伊拉克美軍基地發射導彈報復，現場火光熊熊，央視及中國各媒體歡欣鼓舞，報捷美軍80人死亡，200多人受傷，事後證明，美軍無一傷亡，中國媒體大丟臉。

三，2019年6月16日，香港爆發最大規模反送中大遊行 ，港島大街小巷人山人海，世界史上最大規模遊行，央視胡說是10萬人，日後建制派在小小的中環渣打花園舉辦撐政府集會，只能容納幾萬人的場所，央視誇稱57萬人。白俄羅斯民主派反政府遊行20萬人，央視報幾千，支持政府者報7萬。為政治需要胡亂捏造支持者和反對者數字，矇騙民眾。

四，2011年1月23日，「新聞聯播」報導中國空軍訓練，戰機發射導彈擊中目標爆炸，眾多網友揭發，場面與1986年美國電影「壯志凌雲」(Top Gun)場景相似，手藝不精露了餡。

五，為鎮壓法輸功，偽造天安門自焚事件，央視為虎作倀，激起法輪功眾多學員強烈憤慨。

六，不久前，習近平向世界宣告全國脫貧，國內外紛紛質疑。日前，陝西洛南縣假脫貧被公開揭穿，央視為脫貧製造大量假新聞，顏面盡失。

此外，央視賣力為石家莊三鹿奶粉充當吹鼓手，三鹿坑害兒童倒閉，央視信譽破產。去年冬天，武漢新冠疫情爆發，總書記親自指揮武漢封城，患者病床難求，焚屍爐夜以繼日，城內哀鴻悲鳴，央視天天實地報導全國支援，抗疫成績斐然，居民衷心感謝政府。2月16日，一名女人在網絡悲憤控訴：央視吹的都是假的！城裡人有錢買不到藥，有病沒有病房，無路可逃，只能在家裡等死。死亡數字也是假的。

央視及中國媒體的假新聞，閒雲野鶴先生窮多年精力，蒐集上千條事例，百萬言堪稱媒體欺世大觀。民主國家媒體屬於民眾，言論自由，監督政府。專制國家統治者缺乏自信，害怕民眾獲得真實訊息，壟斷所有媒體，築防火牆，阻止海外不利於專制獨裁的訊息。中國封建統治者相信民可使由之，不可使知之，愚民便於統治。中共官場爾虞我詐，市場坑蒙拐騙，媒體弄虛作假，官場民間講假話習以為常，外交咄咄迫人，不顧文明禮儀，泱泱大國，政治文化道德墮落，知書識禮者搖頭嘆息。