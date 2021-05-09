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特權子女掌中寶 無產孩兒足下草

無影指（洛杉磯）

世界日報4月21日的中國新聞版有則報導，被控在網路洩露習近平女兒習明澤個資案，中國法院在被告、律師及家人均不在場下，二審秘密宣判年僅22歲的被告牛騰宇，維持14年徒刑重判，另23人被告分別獲刑一到四年不等。

牛騰宇的家屬指控這是廣東茂名警方構陷炮製的冤案，在無法拘捕海外網站「支那維基」主持人情況下，移花接木要「惡俗維基」頂替，還屈打成招逼其技術支援者牛騰宇承認為「主犯」，控以「尋釁滋事」、「侵犯公民個人信息」及「非法經營」等三項罪名。

牛騰宇及合夥人在創業征途上，由於不慎轉載一項統治特權階級的信息，又沒有威脅危險情況，竟遭到國家權力機關的鐵拳打擊，如此殺雞用牛刀，是否會平白無辜毀掉牛騰宇這些年輕人，尚待觀察。

此外，據新聞報導，1994年出生於江蘇省灌雲縣的回族少女許艷，原本是連雲港市公安局海州分局的一名輔警，卻被九名官員合夥構陷，涉嫌犯下敲詐勒索罪，於2019年7月26日被逮捕。據說，許艷家境貧困，屬於無產階級，父母文化不高，許艷舅父代為在網上伸冤。但面對資產特權階級統治，螳臂足以擋車乎？蚍蜉足以撼樹乎？

英國統治下有如世外桃源的香港，1997年回歸中國人統治後，若依照中共與英國簽署的聯合協議，鄧小平的一國兩制仍能維持香港這顆東方之珠的光芒。但經過董建華、梁振英及林鄭月娥這些資產特權階級的投機奸巧統治，只知道把自己子女捧在掌中作寶，卻把廣大無產階級子女當成足下草來踐踏，容許武警對抗議青少年學生進行未暴先鎮，抹殺其憧憬。

董、梁及林鄭這三位特首狼狽為奸，出賣了香港無產階級人民權益，引來以黨代國的「國安法」，迫使很多青少年學生逃離香港家鄉，成為年輕政治難民，最年輕者比林鄭月娥孩子還小的15歲，並創造了偉大中國人統治中國人的一項可恥的光榮紀錄。

台灣進入自由民主的政黨輪替政治後，無產階級人民群眾翻身當家作主，用選票規範州官不可放火，年輕人不被資產特權階級欺壓，又能後浪推前浪，以致國民黨那些在資產特權環境下成長的政治菁英深感不滿，更是用和平手法迫使韓國瑜走下神壇的力量。

所以，像牛騰宇、許艷及香港年輕學生所遭遇弱肉強食的迫害，在台灣豈會發生？假若會發生的話，無需偉大英明領袖來說三道四，無產階級人民群眾會用選票去撥亂反正的！

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