燈下思潮：讀蘇軾江城子有感

「十年生死兩茫茫！不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。夜來幽夢忽還鄉。小軒窗，正梳妝。相顧無言，惟有淚千行。料得年年腸斷處，明月夜，短松岡。」

這是蘇軾寫給亡妻王弗的悼詞，也是蘇軾一生中最膾炙人口、最深情的作品；寫這首詞的時候，蘇軾與王弗已生死分別十年。回顧他們的姻緣，開始於四川青神縣中岩寺的喚魚池畔，這座魚池非常神奇，當人站在池邊拍手時，池中的魚便會隨著掌聲浮出水面。

王弗父親王方是當地名士，蘇軾也是王方的學生；有一次，王方帶著王弗和眾弟子到中岩寺遊玩，中岩寺的住持邀請王方為這一座魚池取名字，王方順手就讓女兒和隨行弟子各自想出一個好名字，寫在紙上交給老師。王方看了一遍，就看中了紙條上寫著「喚魚池」的兩張，其中一張是蘇軾寫的，另外一張是女兒王弗寫的，兩人都是巧思，卻不謀而同。

王方覺得兩人真是心有靈犀，十分般配，有意撮合女兒和蘇軾，這兩個年輕人，一個郎才一個女貌，也相互吸引，有情人終成眷屬，在蘇軾19歲時，就和16歲的王弗喜結連理。

婚後兩口子非常恩愛，日子相當幸福，可惜天妒良緣，幸福的時光總是太短，王弗卻不幸在27歲時因病過世，妻子逝世對30歲的蘇軾是沉重打擊，從此蘇軾經常陷入無盡的思念和痛苦中。

公元1075 年（農曆乙卯年）正月20日，正是蘇軾與王弗生死分別的第十年，蘇軾在夢中回到家鄉，夢見到了自己日思夜想的王弗，正倚靠在窗邊梳妝打扮，兩人相見竟默默無言，祇有淚流滿面；蘇軾猛然驚醒之後，於是將夢中所見，和對王弗深切思念和沉痛，寫下了此首讓後人讀完後，同樣有肝腸寸斷傷感的「江城子」！

真正令人羨慕的愛情，不是年輕時的卿卿我我，而是當年老白髮蒼蒼之時，還能手牽手一起散步，一起看夕陽餘暉，是「執子之手，與子偕老」的深情告白，而蘇軾和王弗的愛情，雖然充滿著深情浪漫，但最多只能化做一句「十年生死兩茫茫」了結，這首詞讀來真令人唏噓感嘆。