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兩岸形勢嚴峻
黃斌／羅蘭岡
2021-05-10 02:00
癡人夢囈嗡嘮騷，掩耳盜鈴捉放曹，
卑膝求榮遭詛咒，猙獰醜態似獒毫，
統獨紛爭亂團糟，媚洋裂國弄兵刀，
夜郎自大誇天縱，多急灘前尚放篙。
上一則
最難忘的家鄉美食 蜆煮芋仔
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