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1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

兩岸形勢嚴峻

黃斌／羅蘭岡

癡人夢囈嗡嘮騷，掩耳盜鈴捉放曹，

卑膝求榮遭詛咒，猙獰醜態似獒毫，

統獨紛爭亂團糟，媚洋裂國弄兵刀，

夜郎自大誇天縱，多急灘前尚放篙。

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最難忘的家鄉美食 蜆煮芋仔

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