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1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

施政百日

楊遙／聖彼渚

施政百來日，讚彈兼有之。

疫情稍控制，經濟可撐持。

撥款圖紓困移民受質疑。

當朝應努力，不負國人期。

紓困 疫情 移民

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