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發揮潛能 介紹「無限」勵志好書

張勝雄／亞凱迪亞

「無限」（Limitless）的作者Jim Kwik ，是全球聞名演説家。敎導人們如何發揮潛能，增進腦的功能及效率。許多企業家，如電汽車巨擘Elon Mask馬斯克，都曾接受他的指導。他認為，要發展腦無限的潛能，有三大步驟：無限的心態（Limitless Mindset）、無限的企圖（Limitless Motivation）、無限的方法（Limitless Methods）。

人要培養無限的心態，必須先去除七個迷思。

第一迷思是認為人的智慧是註定的（Intelligence is fixed），其實人的智慧可以改進。

第二是我們平常只用了腦機能的十分之一，我們只是不知道如何有效的使用腦力，所以只發揮10%功能。

第三是錯誤是失敗。錯誤只是成功前的必有挫折，從失敗中可孕育成功的種子，失敗是成功之母。

第四是知識就是力量。知識本身並不代表成功。只有善用知識才能成功。

第五是學習新的事情是困難的，但只要學習方法對了，再加上信心，學習新事物並不困難。

第六是太介意別人的批評。要成功，就要有千萬人吾往矣的精神，不要因為旁人批評就氣餒，臉皮要厚才會成功。

第七是天才是天生的，不是後天造成。有很多傑出表現的人，都是靠不斷努力而來。如果能破除上述七個錯誤的觀念，就能培養出正確心態，我們的腦有無限潛能。

第二步驟是無限的企圖，就是計畫。它有四個要素。第一是要有目的，先訂下目標。第二是能量（energy），要有能量必須要有充足睡眠及適當飲食。第三是按部就班（small simple steps），養成好習慣，設定計畫一步往步前走。第四是往前順行（flow），這必須要去除所有分心（distraction）的事情。要有充分時間（enough time）做準備。要做自己喜愛的事情（do something you love)。要有明顯的目標及挑戰自己。完成一個目標後，要再設定新的目標，繼續向前邁進。

第三步驟是無限的方法，就是如何執行，達到發展無限腦力的目的。

第一是要集中注意力（focus），心無旁騖，做事才會成功，同一時間必須專心做一件事。

第二是學習（study），要時常閱讀，增加見聞。要常學新的東西。時常回想（recall）新學的東西。常聽音樂及做筆記（take notes）等都可促進學習的效果。

第三是記憶（memory），強化記憶力有幾個方法，要看（visualization），因為百聞不如一見。視覺是所有五官感覺最重要的一環，過目常可不忘。聯想（association）也可幫助記憶，盡量把相關資料連結到要記憶的東西，可增強記憶。比如把要記憶的幾個字或事情，編個故事串聯起來。感情（emotion）投入，及加入特定地點（location），也可加強記憶力。

第四是速讀（speed reading）。

第五是思考（thinking）。作者特別提到超速思考（exponential thinking）。跳過平常的程序思考，常有意想不到的效果。這和盒外思考（thinking outside of box）有異曲同工之妙。

馬斯克 汽車

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