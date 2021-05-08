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紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

《謁金門》台灣火藥庫

鄭亞棋／南灣

真怨嘆，執政女皇胡亂。

兩岸和平相隔斷，見硝煙漫漫。

潛艦軍機導彈，恐使生靈塗炭。

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施暴亞裔變態案增多 美國社會病根重

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畫中有話／莫大軍

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