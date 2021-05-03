從佛洛伊德案 看美國正義淪喪

明尼蘇達州法庭對去年警員沙文，以膝蓋壓死黑人 佛洛伊德案作出判決，判沙文三項謀殺罪全部成立，消息傳出後，總統拜登立即發表談話，稱這是美國 「向正義邁出的一大步」。筆者頗有異議。

首先，佛洛伊德被警察 沙文膝蓋跪壓致死，警方最多就是個執法過度，判過失殺人合情合理，但還附加兩個蓄意二級和三級謀殺罪，一罪多罰，明擺著是政治勒索性的判決，是大眾情緒性的報復，因為如果不如黑人的意，千萬黑人就準備再進行一場全國性的打砸搶，這純屬綁架。

另外，美國法院重大案件由12個沒有法律專業素養的老百姓來定罪，這本身就是治理騙局。任何重大刑案法官都可以逃避主要責任，由媒體輿論和大眾情緒來左右陪審團，依靠外行代替內行來拍板，太荒唐了。

第二，一旦發現警察過度執法，美國上下罵聲一片，分毫不饒恕，必嚴加重刑。但從去年5月起黑命貴運動，在全國的打砸搶呢？根本沒有人提起。成千上萬的黑人把紐約、洛杉磯、芝加哥等大城市的商舖、店面、車行砸個稀爛，搶走無數價值不菲的商品，讓多少無辜的商家畢生心血一夜化為烏有，那些暴徒惡棍何曾得到應有的懲罰？政府和商家的損失，事後又要我們這些善良的納稅人來埋單嗎？

這次判罰正是對此作出現實的回答，警察最好放任黑人打砸搶燒，一旦維護公共安全，哪怕傷害到黑人暴徒一點點，就會遭受加倍的羞辱和懲罰，我們守法的公民，也最好放任黑人燒殺掠搶，否則法律也會代表強盜嚴懲廣大辛勤的勞動者。

第三，在美國生活了近30年，我看出美國政治精英的愚昧。他們特別怕黑人藉著種族歧視名義鬧事，毀了美國的國際民主燈塔形象。他們以為只要對黑人無限的忍讓縱容，打砸搶免罪、給他們金錢和高福利，對他們下跪對方就會就此收手，真是太幼稚了。

中國古語云：「棍棒出孝子、慈母多敗兒」、「杯米仰恩、擔米結怨」，說的就是這種仁慈心態招致的後果。古人早已告誡無論對子女、對朋友，過度討好和縱容，只能招致更貪婪的索取，只要鬧事就能白拿白搶，誰願意幡然悔悟、立地成佛？不可能的，美國的精英們絕對等不到黑人團體收手的那一天。

總之，一個吸毒販毒，九次入獄，曾經拿槍指著孕婦的頭行搶的凶殘歹徒，竟被推崇為國家英雄，說明美國道德淪喪真是到了無以復加地步，此次判決說明美國正在顛倒黑白、正義淪喪的路上正大踏步前進。法官們早混成了江湖的老油條，政治正確已經逐漸取代公平正義，被煽動的民眾情緒，代替了冷靜的邏輯判斷。今後我們華人如何自保必將成為當下思考的重點，願大家集思廣益，共保社區平安。