懷念恩師 國立道南中學江學珠校長

2021年3月11日是江學珠校長誕辰120周年紀念日，每年到此時日，我益加懷念我初中時代母校、國立道南中學校長，當年由台北第一女子中學校長兼任的江學珠校長。

江學珠校長字龍淵，浙江嘉善人，生於1901年辛丑年農歷正月二十八日，北京 女子師範大學生物地質學系畢業，22歲畢業時名列前茅，獲聘至印尼爪哇中華僑校任教，1925年返國擔任杭州女中訓育主任；先後擔任江蘇省立女子中學首任校長，四川省立重慶女子師範學校校長，並創辦國立女子師範學校，1949年來台後接任台灣 省立台北第一女子中學校長，共22年，其中於1958年同時兼任國立道南中學校長，共四年，1969年應蔣夫人邀請兼主持華興中學暨育幼院，1971年屆齡退休，1988年6月23日逝世，享年88歲。

1957年8月，中華民國政府派遣九架空軍運輸機，自越南 接運500餘名不願做越南人，誓言要做中國人的青年學生回台，並在臺北縣蘆洲鄉設立國立道南中學培植，校名意旨源出宋朝大儒程顥，目送得意弟子楊時學成辭別南歸時，有感而發的名言：「吾道南矣！」意旨勉勵同學們學成後要將中華文化與儒家道統，向南方、南洋、海外、世界弘揚傳播；「吾道南矣！」的母校校訓，一直謹記在我心。

我初中畢業時，江校長親筆題寫「人格是生命，健康是資本，學問是樂園，望時時培植之；成萍學隸初中畢業留念，江學珠題贈於道南中學。」的訓勉辭給我嘉勉留念，雖然過了60多年，江學珠校長寫給我的這一頁墨寶，到現在我依然妥善保存著，高掛在家中書房內。

四年前北一女校園中的「學珠樓」落成，在一樓「北一女校史館」中進口處的牆壁上，高掛著江學珠校長當年親筆題寫給我的這一頁珍貴的訓勉辭之浮雕，作為江校長對同學們的訓示與期望。

這幾年，每當12月12日北一女校慶時，我都陪同也是北一女校友的妻子，返回母校北一女參加校慶活動，見到楊世瑞校長，和後來繼任的北一女中74年來第一位男性校長－陳智源時，我向他們兩位先後任北一女中校長表達：60年來我對江學珠校長的感恩和懷念之心，並感謝北一女中在新近落成的「學珠樓」中的北一女中校史館，高掛著當年江學珠校長親筆題寫給我的畢業勉勵辭浮雕，能與北一女中同學及校友們共勉和緬懷，使我深感榮幸和感謝。

桃李滿天下，畢生以教育為職志的江學珠校長，離開我們已經33年，但江校長的風範、精神和訓勉，永遠留存在我們這群曾聆聽教誨的莘莘學子心中。