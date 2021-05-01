為拜登上任100天打分數

4月29日是拜登 總統上任第100天，依照由美國 第32屆羅斯福總統開始的慣例，媒體及民調都會在新上任總統就職達百天後打分數，檢視他的工作效率、承諾實施進度，及今後施政方向等。

拜登上任後面臨的是個前所未有的困境，急需收拾川普留下的爛攤子：極度失控的新冠疫情 ，確診及死亡人數與日俱增為全球之冠！同時，由於疫情失業人數也破紀錄，導致商家及學校關閉。如果疫情未能及時控制，美國經濟將面臨無法想像的衰退！

拜登也深知控制疫情的重要性，進入白宮後三天內，就簽署了30道行政命令，主要針對抗疫、紓困法案、移民政策、環保等。對於抗疫，他規定所有聯邦員工戴上口罩，緊接的是加速疫苗製造、分發及接種。他在3月21日設定的目標是，在上任100天內，給美國民眾接種1億劑，3月25的新目標是達到2億劑，拜登做得如何？

到4月25日為止，美國有近1億4000萬人至少打完第一針，近9500百萬人完成接種！拜登設的第一個1億劑目標在3月19日達到，第二個2億劑目標在4月21日完成！在拜登及白宮抗疫團隊努力下，群體免疫(Herd Immunity)指日可待，在此可以給拜登打一個高分！

由於疫情嚴重，為解救失業民眾、地方政府、關閉的商家及學校等，拜登提供1.9兆元激勵方案，在參院極力反對下仍然通過！這個「及時雨」救急方案在民調上，就連反對他的共和黨選民，也給他高達60%的支持率！在此是否也可以給拜登打一個高分？

以上皆為拜登在百日內最重要的政策及成就，但他寬鬆的移民政策仍然為人詬病，目前有2萬個兒童被無證父母拋，入境後由美國照顧。民調對他的移民政策不滿意，認為他應該妥善照料這些沒有父母在旁的兒童，此為一例。拜登今後的移民方向是要幫助這些兒童的母國，讓這些國家能夠自立，而不是期望美國開放邊界打開大門，讓他們把小孩丢下來給美國領養！

100天很短，總統要做的事很多，拜登已經簽署了數十件行政命令。他選賢與能用人恰當、也不多話，不用推特治國；即使達到疫苗接種目標也不招搖，而是鼓勵下屬繼續努力！白宮幕僚對他的要求也無需猜測，大都能夠盡力如期完成。即使不是急需完成的政策，如環保等也在進行，如重返巴黎協定為其一。如何替拜登在上任百日後打分數？只需看看民調，目前所有民調對他都很滿意！

「好的開始是成功的一半」！拜登上任百日的成果，在控制疫情以及穩定民心上可圈可點，沒有讓選民失望！商家及學校已經逐步開啟，一切將恢復正常。

在此預祝他能夠在任內，完成「把美國重建到更好」(Build Back Better)的承諾，把美國帶向安定富足之路！