我懷疑 民主是否屬人民所有？

又到了越南 變色紀念日，46年前的4月30日晨，美國 駐越南大使館人員，搭上最後一班直升機， 撇下2000多萬名夢想跟隨美式民主生活的南越人民，狼狽離開西貢而去！無視拋下的爛攤子！

其後，不自由毋寕死的越南難民，投奔怒海到美國，滿以為從此得沾民主自由氣氛，不枉此生。然而痛定思痛，觀諸史實，卻又不然。

首先得從源頭看起，當世界二次大戰尾聲時，美國發起成立聯合國 安理會，首先明訂：戰後列強必須放棄原先佔領的殖民地 ，讓各弱小民族獨立。但戰後越南愛國志士，跟隨國軍到越北，準備進行復國工作時，位居聯合國盟主之美國，突然出爾反爾，下令准許法國重新派兵復佔越南。

當時入越受降的國軍司令盧漢，雖曾極同情越方獨立運動，然亦無能拒從上旨，遂使法國重新登陸越南，越方革命首領胡志明等人，被逼得落荒山野，前途茫茫中，獲共產黨支助，於是克難成軍漸增勢力，變成越盟政權，隨後加上奠邊府一役，大勝法軍，令法軍士氣盡餒，決意撤出越南。

美國見獵心喜，認為越盟軍力不足一擊，因而出兵取代法國上陣，發動海、陸、空50萬大軍參戰，竟然輸給半原始裝備的越共遊擊隊 ，因而中途撤兵，爛尾收場，使南越大批追求自由民眾，逼得只能倚靠簡陋漁船，蜂湧投奔怒海求生，部份因中途遇到海難，喪命無數。美軍在戰場上亦大量陣亡，造成南亞最大憾事！

痛定思痛，這場戰禍原本不應有。首先美國不該違背協議，二戰後，依然想由白人行欺凌有色人種政策，不讓少數民族獨立，昧著良心支持法國重佔越南。其次，當法軍於越南奠邊府敗退後，決定放棄佔有越南，美國却突然冒出，自行逞強頂上，派兵到越繼續參戰，以阻止越盟謀求獨立。此項出師無名之戰，完全背悖了美國立國精神與憲法真諦 ，及後更出兵伊拉克、阿富汗等地，都毫不光彩，莫名其妙地爛尾收場；這是奉行人道主義、人權至上該有的作風嗎？

以美國必須霸凌世界為宗旨的川普既已下台，眼前本屬平和的局面，然而前者遺留下來的反邏輯政策氣味，卻依然縈繞，例如干預別國內政，妒嫉他人成就，遠洋炫耀武力等行為，都會成為戰爭的導火線，是人民所不樂見的事，為政者何不放下無謂意氣之爭，全心注意疫情，撇開政治意識，借鏡他國的防疫成就，解救國民生命才是當務之急！

常言道：不管是黑貓或白貓，只要能捉到老鼠便是好貓。他山之石，可以攻玉。致力於無謂意氣之爭，於事無補，於民無益。