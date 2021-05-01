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1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

抗議

黎啟鏗／洛杉磯

到此一遊名勝煩，山水有靈有異議，

門票買走清靜權，林吼溪怨石抗議。

名勝

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畫中有話／莫大軍

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我懷疑 民主是否屬人民所有？

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