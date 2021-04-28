中共非傳統官僚主義 病根在習近平

新加坡總理李顯龍在某次國務會議上批中共 非傳統官僚主義的講話，最近在中國 社交媒體熱傳，不管左派右派都說批得好。可見官僚主義在中國確實是千夫所指。雖然新加坡駐中大使闢謠，指李的有關談話為不實文章，是虛假新聞，但李有沒有講過這個話不重要，重要的是官僚主義在中共存不存在的事實。

先看李顯龍是怎樣說中共官僚主義的。「值得關注的是，隨著中國的高速發展，以及炫目成就的取得，最近幾年以來，中國執政黨內部的非傳統的官僚主義，開始逐漸抬頭，並在一些地區甚至蔓延開來。這些官僚主義，在中國最主要的表現為，要麼口號震天響，極端重視形象工程；要麼人浮於事，得過且過；要麼渾渾噩噩，不思進取………」。

李還用一段話談到官僚主義對中共和中國的危害，他最後的結論是，戰略上，中國戰勝美國 的唯一前提，就是必須克服自身體制內的「官僚主義」，否則中國超越美國，最終會成為一句空話。

從李顯龍講話內容和講話方式看，不太像一個外國領導人評論中國的話，雖然他是華人總理，對中國也很了解。換言之，此講話很有可能是某位憂國憂民的中國網民出於痛恨官僚主義，借助李顯龍的口編造，至於編造的原因大概是李講話的結論部分。中國自媒體熱傳這席話，落腳點也在這個結論。

不過在我看來，僅僅把官僚主義和中美戰略競爭掛鉤，出發點還是窄了點，它給人的印象是，假如沒有如今的中美對抗，中共非傳統官僚主義的存在就可容忍似的。另外，只要中共克服了官僚主義就能戰勝美國，這個結論也未免下得早了點。

中美競爭涉及方方面面，官僚主義只是其中之一，雖然會給中共帶來很大危害，但並非唯一因素，把「寶」押在克服官僚主義上，未必就賭對了。

儘管任何體制都免不了有官僚主義，如美國也有美國式官僚主義，但中共的官僚主義格外讓民眾抱怨，而且長期以來都這樣，你就不能說有一個叫「官僚主義」的東西單獨存在，只要把這個東西治好了，各級官員就能兢兢業業，為民服務，把工作做好。

世上沒有一種無根的自我生成的官僚主義，官僚主義一定是附著在某種體制上。如果一種官僚主義長期治不好，民眾抱怨，甚至官僚自己都抱怨，那不是官僚主義的問題，而是這個體制的問題。也就是說，要治好官僚主義，先必須改造體制，而不能說官僚主義是壞的，體制卻是好的，因此，只要克服官僚主義，體制卻可以不動。沒有這回事。

由此來看，假如李顯龍此番批中共官僚主義的話是有人編造，編造者應該明白，造成中共非傳統官僚主義越來越嚴重的禍根，不是別人，正是習近平。因為中共目前體制正是習一手改造的結果。而編造者不提習，要麼是他認為以李顯龍的身分提習不合適，會顯出造假的痕跡，要麼是他沒意識到這點。

嚴格說來，李講到的「口號震天響，重視形象工程；人浮於事，得過且過；渾渾噩噩，不思進取」等其實並不是什麼「非傳統官僚主義」，而是一向如此，從毛以來一直到習，中共每一代領導人，都會把反官僚主義看作整黨的重要內容。

我甚至覺得，單從上述官僚主義的某個表現來說，習時代還不是最嚴重的。江、胡時代的弄虛作假、形象工程比今天還厲害。但綜合來看，今天官僚主義的毛病又確實顯得比以前更嚴重，這個根源就在習的高度集權，以及對自身忠誠的強調，並伴隨反腐和紀律的懲戒，扼殺了所有官員特別是中下級官員的積極性、主動性和開創性。

因為大家都把精力放在政治站隊上，都不敢自作主張去幹事，怕犯錯。這種情況下，不做事、少做事、只做領導交辦或討領導歡心的事，就是最佳的明哲保身舉措。

故儘管習也看到官僚主義對他統治的危害，號召幹部要大膽做事，敢於改革，把勇於擔當的幹部提拔到領導崗位，但他根本意識不到他就是那個制造中共官僚主義的人，還把責任算在下屬身上，以為只是官僚主義作風問題。在習近平時代，非傳統官僚主義是無解的。（作者為戰略分析智庫研究員）